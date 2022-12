Cristián de la Fuente hizo una profunda reflexión sobre este último año y las polémicas que lo rodearon, allí planteó haber enfrentado momentos duros, pero que a pesar de ello, cerraba el 2022 con varios aprendizajes.

Y es que el actor se vio envuelto en polémicas por una infidelidad durante la segunda mitad del año, obviando el hecho de que además sufrió un asalto junto a su hija, que resultó gravemente herida.

Fue durante una entrevista con la revista Hola!, en el marco de la próxima edición del certamen Miss Universe, cuya transmisión conducirá, que el actor comentó su año profesional y personal.

“Cierro el año muy contento, ha sido un año muy, muy difícil, pero un año que ha traído muchos beneficios, muchos aprendizajes, muchas cosas muy lindas y felices. Así que muy contento tanto en lo profesional como en lo personal, de ir creciendo cada día más”, dijo.

Cristián de la Fuente reflexionó sobre “la fragilidad de la vida” este 2022

Así mismo, se refirió a la recuperación de Laura de la Fuente. “El mayor aprendizaje del año 2022 es la fragilidad de la vida. Estuve a punto de perder la vida a principios de año, el día de mi cumpleaños, y lamentablemente mi hija salió herida en ese momento”, recordó.

“Te juro que fue uno de los momentos más duros y terribles que he vivido en mi vida y que espero no volver nunca a vivir, y no se lo deseo a ningún padre ni madre, que pasen por el dolor de pensar que van a perder un hijo”, confesó.

Ante ello aseguró haber rescatado lo mejor. “Entonces el aprendizaje más grande y que lo resumí una vez en una frase es que hay veces en que uno cree que no puede caminar y la vida te enseña y te sorprende al poco tiempo, regalándote la posibilidad de terminar corriendo”, planteó.

“Eso es muy lindo y creo que hay que enfrentar la vida con esa fuerza, con esa determinación, con esa constancia, con esa garra que demostró mi hija, y que ha sido siempre mi gran profesora en la vida, creo que es un angelito que la vida nos mandó para seguir creciendo”, concluyó.