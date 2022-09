La cantante Shakira dio una extensa entrevista a la revista Elle, donde habló del complicado 2022 que ha tenido, entre líos con la Hacienda Española, su separación con Gerard Piqué, la enfermedad de su padre y la actual pugna legal por la custodia de sus hijos.

En este contexto la artista se sinceró sobre sus sensaciones en el último tiempo, considerando este periodo como el “más oscuro de su vida”.

Por lo pronto dejó en claro que está al tanto de la nueva relación del futbolista del Barcelona y que espera llegar a un buen acuerdo con él por sus dos hijos.

Asimismo, tachó como falsas las acusaciones sobre un posible fraude en el pago de impuestos en España, situación que la llevó a no aceptar un acuerdo.

Sobre la música en este periodo

En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [risas]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones.