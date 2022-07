El actor estadounidense Leonardo DiCaprio nuevamente fue increpado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que el ganador del Óscar comentara la situación ambiental en la parte brasileña de la selva amazónica.

Quien interpretó a Jack en Titanic compartió un mapa creado en MapBiomas, plataforma que registra en tiempo real el estado medioambiental de la zona, indicando que casi 5 millones de hectáreas desaparecieron a una velocidad de más de tres mil hectáreas al día.

“¿Qué tan extensa es la deforestación en la Amazonía, uno de los lugares más importantes en el planeta para las personas y la vida silvestre?”, comenzó escribiendo junto al registro.

“De acuerdo a este mapa, la región se enfrenta a una embestida de deforestación ilegal en manos de la industria extractiva (que extrae minerales, gas y petróleo) por los últimos tres años”, cerró.

How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas , the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7

Aquel periodo de tiempo que destaca DiCaprio calza también con el tiempo en el que Bolsonaro se hizo mandatario del país latinoamericano, a lo que el también exmilitar no quiso restar su respuesta al respecto.

“¿Tú otra vez, Leo? ¡Así te convertirás en mi mejor cable electoral, como decimos en Brasil!”, comentó irónico Bolsonaro en su red social.

Entonces, el presidente de Brasil quiso arremeter en contra del actor. “Podría decirte, de nuevo, que entregues tu yate antes de sermonear al mundo, pero conozco a los progresistas: quieres cambiar el mundo entero, pero nunca a ti mismo, así que te dejaré libre”, añadió en su hilo tuits.

– You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 28, 2022