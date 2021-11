Laurence Fishburne es uno de los actores inolvidables de Hollywood gracias a su papel como Morpheo en The Matrix, la espectacular trilogía de las hermanas Wachowski.

Originario de Georgia, Estados Unidos, mantiene una exitosa carrera que, comenzó cuando tenía sólo 12 años y participó de la serie On Life to Life de la cadena ABC, pero que le ha entregado importantes frutos como una serie de Premios Emmy, Tony e incluso una nominación a los premios Óscar.

Sin embargo, pese a que mantiene una gran carrera como actor, Fishburne tuvo una delicada relación con una de sus hijas, Montana, quien nació fruto de su matrimonio con la actriz Hajna O. Moss, esto por las decisiones que tomó la joven cuando cumplía la mayoría de edad.

Un intento por tener una carrera en el mundo del espectáculo y hacer el camino rápido a la cima de la fama, llevaron a Montana Fishburne a una industria que no era del agrado de su padre, junto a otras situaciones que la pusieron en problemas.

La hija de Laurence Fishburne

Nacida en 1991, Montana es la segunda hija del actor norteamericano, quien creció en medio de una familia de estrellas: su madre, Hajna O. Moss, también es actriz y entrenadora de fitness, mientras que su hermano mayor, Langston, labró una carrera en Hollywood como actor y productor.

En entrevista con Reuters, Montana señaló que su infancia fue poco convencional y aunque sus padres se divorciaron cuando ella tenía 2 años, ella era una niña feliz que asistió a escuelas privadas y viajó por todo el mundo.

Sin embargo, en 2010 cuando ya había cumplido la mayoría de edad, decidió que quería tener fama y se inspiró en Kim Kardashian, que antes de ser influencer, modelo, empresaria y estrella de un reality show, se hizo famosa por un video sexual que circuló por internet.

Montana vio esto como una oportunidad, por lo que concertó una reunión con Steven Hirsch, fundador y presidente de Vivid Entertainment Group, uno de los estudios cinematográficos para adultos más importantes del mundo, y el mismo que lanzó el video de Kardashian.

“Me reuní con Steven Hirsch y lo convencí de que sabía lo que quería y planeamos mi debut cinematográfico”, declaraba en 2010 la joven, mientras anunciaba el lanzamiento de su primera película “Montana Fishburne”.

El anhelo de tener su propia película porno era algo con lo que fantaseaba desde que era sólo una adolescente indicando a US Magazine que “Dentro de mí, tenía un poco de pasión por hacer porno”. “Realmente no quería contárselo a mucha gente porque tenía miedo de sus reacciones cuando era más joven. Empecé a pensar en ello … cuando tenía 16 años”, reveló.

El lanzamiento realizado en agosto de 2010 tuvo incluso un intento de evitar que viera la luz pública y el responsable fue el padre de la actriz que no estaba muy contento con la carrera que emprendía su hija.

Un daño en la relación familiar

Según consignó a Reuters, una persona asociada a Laurence Fishburne intentó comprar todos los videos del estudio cinematográfico, en un esfuerzo por evitar que la película se estrenara.

La actriz comentó: “Sí, estaban tratando de evitar que se publicara, pero los videos ya se habían enviado. Entiendo que solo estaban tratando de cuidar a mi padre, pero estaba feliz de que no se hubiera hecho”.

Esta era una señal de la tensa relación que tenía Montana con Laurence, algo que ella confirmó a People . “Escuché a través de familiares que está molesto, pero no he hablado directamente con él para que me cuente sus sentimientos”.

La actriz añadió en su declaración: “Espero que no le esté haciendo daño. No fue hecho para lastimarlo. Pero creo que tomará tiempo analizar los problemas. Con el tiempo, espero que se sienta orgulloso de mí “.

También contó que su padre le había dicho que se sentía avergonzado de ella, e incluso le dijo: “No voy a hablar contigo hasta que cambies tu vida”.

El hecho de que mantuviera su apellido real y muy conocido en la industria del porno lastimó a su padre, considerando que muchos de los actores cambian su nombre.

Años de problemas

Que eligiera convertirse en estrella porno habría decepcionado a su padre, quien también tuvo que tolerar los múltiples delitos que cometió su hija y que fueron divulgados por medios de comunicación del mundo.

Según destacó Suggest, tras el anuncio de la cinta de Montana salieron a la luz informes que indicaron que la actriz había sido detenida por prostitución.

También, fue acusada por allanamiento de morada, un delito que le valió 15 días de cárcel y 2 años de libertad condicional pero que logró evitar realizando servicio comunitario.

Aunque habría dejado la industria del porno para dedicarse a trabajar como bailarina en Texas, en 2017 volvió a ser noticia cuando fue detenida por conducir en estado de ebriedad cerca de su casa en Fort Laudert, Miami.

Según informó Daily Mail la hija de Laurence Fishburne conducía su vehículo, un Toyota Corolla, donde se encontró una botella de vino abierta.

Tras la detención se determinó que Montana tenía en su sangre un nivel de alcohol que equivale al doble de lo permitido, por lo que pasó la noche en la estación de policía y recién fue liberada al día siguiente, tras el pago de una fianza de 2.500 dólares.

Las autoridades de la época liberaron un video en el que se muestra a la actriz fallando en las pruebas de sobriedad, así como negándose a seguir las instrucciones del policía.

Meses después del incidente la actriz fue ingresada en el centro de rehabilitación Wavelengths Recovery, en Huntington Beach, California, para recibir un tratamiento por abuso de sustancias que duraría entre 60 a 90 días

El centro, que sería un estilo resort para sus pacientes donde los tratamientos rondan los 30.000 dólares aproximadamente, ya había recibido a algunas celebridades como Courtney Love, Mel Gibson, Whitney Houston y Robert Downey Jr.

Tras esta situación, en febrero de 2018 la actriz utilizó sus redes sociales para saludar a su padre señalando: “Mi padre me dio el mejor regalo que alguien podría darle a otra persona … EL CREYÓ EN MÍ ❤️”, dando luces de que al parecer la relación entre ambos habría mejorado.

La actriz ha mantenido un bajo perfil durante los últimos años, aunque continúa publicando imágenes en sus redes sociales, donde se puede ver que es aficionada al yoga, así como el tiro al blanco.