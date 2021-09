El actor puertorriqueño Jorge Alberti (44), conocido en Chile por su participación en Lola y Don Amor (Canal 13), reveló que estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego que le diagnosticaran neumonía por covid-19. “Aprendí a la mala”, advirtió.

En un video que dura más de 14 minutos, la celebridad explicó la razón por la que, durante semanas, estuvo ausente de sus redes sociales.

“Estuve dos semanas y media hospitalizado con el virus Delta, que es la variante nueva del covid. Fue una experiencia horrible”, reconoció.

Visitas al hospital

Según detalló, comenzó a sentirse mal y presentó fiebre, aunque no concurrió a un recinto asistencial “porque lo tomé como un catarro (resfrío) normal, hasta que ya no pude aguantar más”. En una primera visita a un hospital le dieron el alta rápidamente.

Más tarde sus síntomas aumentaron, pero seguía sin sospechar que se trataba de la enfermedad que ha puesto en jaque al mundo, porque no había perdido ni el gusto ni el olfato. Eso, hasta que su hija dio positivo al virus.

“Esa misma noche me voy al hospital otra vez (…) mi oxigenación (en ese momento) está en 80 y tantos, tengo dolor de cabeza, las fiebres no me bajan, me hacen pruebas, placas de pecho (radiografías), prueba de covid. Al hacerme unas placas de pecho, la doctora encuentra que mis pulmones están perfectamente bien, pero uno de ellos, el derecho, tenía una pequeña nubecita en la parte de abajo”.

Su relato indicó que, al no saber si efectivamente se trataba del comienzo de una neumonía, le dieron medicamentos y nuevamente se fue a su casa.

Otra vez al hospital

Esa noche, dijo, lo pasó “fatal”. “Al otro día el cuerpo débil, dolor de cabeza. Caminaba y me agitaba fácilmente, la pérdida de apetito era total (…) Me chequeo mi oxigenación y estaba en 76”, agregó.

Otra vez, como era de esperarse, concurrió a un recinto asistencial. En las pruebas de covid había dado positivo y nuevas placas de pecho mostraron que sus pulmones, relató, “estaban llenos de neumonía”.

“No habían pasado ni 24 horas”, se lamentó. En ese momento decidieron hospitalizarlo en una sala UCI, donde lo conectaron a máquinas que le ayudaron a respirar.

“Soy del grupo de los que no creía en la vacuna”

El actor, que también ha participado en producciones de Estados Unidos y México, reconoció que nunca pensó tener la enfermedad y que es “del grupo de los que no creía en la vacuna o de los que, por una u otra razón, no me quería vacunar todavía (porque) quería que pasara un tiempo”.

Alberti relató, además, que durante la enfermedad no podía respirar bien, tampoco bostezar. “Te dolía todo, porque el ventilador que te ponen te reseca todo por dentro. Fue desesperante”, añadió.

Durante la hospitalización, narró, estuvo a punto de ser intubado y que le indujeran en un coma, aunque no fue necesario.



Tras su sufrimiento, comunicó a sus más de 147 mil seguidores que ahora se vacunará.

“Soy fiel creyente de que uno tiene derecho a escoger lo que uno quiere hacer, por eso yo en un momento dado no me quería vacunar”, explicó.

“Yo aprendí a la mala (…) muchos me criticarán. Dirán ‘este pendejo no se quiso vacunar y por eso se contagió’. Fue mi decisión y no me puedes criticar (…) pero sí te puedo decir que mi vida cambió”, puntualizó.

Mira la reflexión de Jorge Alberti