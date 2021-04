Ariel Osses, conocido por su participación en el programa Yingo, donde era conocido como ‘Elfi’, dio a conocer a través de sus redes sociales una extraña inflamación en su nariz.

El joven de 28 años, despertó con la nariz inflamada, por lo que se dirigió rápidamente a un centro asistencial, lugar donde lo atendieron de inmediato por el aspecto que tenía la lesión.

En palabras del mismo Ariel Osses, la inflamación era casi del tamaño de una pelota de tenis y en el centro hospitalario no supieron qué diagnosticarle, según comentó en entrevista con diario Las Últimas Noticias.

“La doctora de turno no sabía qué tenía y admitió que nunca había visto algo similar. Me administraron antiinflamatorios y limpiaron las fosas nasales con suero. También me pusieron un poco de oxígeno. Luego de un par de horas me enviaron a la casa con remedios y hoy ya tengo menos inflamado”, dijo al medio antes citado.

“Nadie me aclaró lo que tuve. Compartí mi foto en las redes sociales en caso de que un médico me pueda decir algo. Soy alérgico y asmático, pero jamás me había pasado algo similar. Nunca”, agregó ‘Elfi’.

Además, el joven señaló que deberá hacerse una serie de exámenes para poder determinar qué causó la extraña inflamación en su rostro y aclarar si es que tiene relación con alguna alergia.

Luis Cabezas, jefe de otorrinolaringología de la Clínica Las Condes, explicó a Las Últimas Noticias que “la nariz está compuesta por huesos y cartílagos. Algunas veces se inflaman los cartílagos y el volumen de esa zona aumenta notoriamente”.

También, el especialista cree que cree que podría ser por el ingreso de agentes patógenos como bacterias. Sin embargo, debería haberle causado dolor y eso no sucedió.

Por ahora, el diagnóstico del ex participante del programa juvenil es un misterio, pero él ya se encuentra en recuperación de lo sucedido y está a la espera de los resultados que arrojen los exámenes a los que debe someterse.