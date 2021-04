El actor estadounidense Chadwick Boseman, estuvo nominado como Mejor Actor durante toda la temporada de premiaciones. Y es que luego de ganar el Globo de Oro en dicha categoría por la película Ma Rainey’s Black Bottom, parecía seguro que también obtendría la estatuilla dorada.

Sin embargo, fue una sorpresa para todos que Boseman no se llevara el Óscar póstumo y que fuera derrotado por el actor Anthony Hopkins en su actuación en la película The Father.

No obstante, el mismo Hopkins, quien no estuvo presente en la ceremonia, dedicó el premio al fallecido actor a través de un video que posteó en su cuenta de Instagram.

“A los 83 años de edad, no pensaba que fuese a ganar este premio, de verdad que no. Me gustaría rendir homenaje a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado demasiado pronto“, dijo Anthony en dicho video.

Esta no es la primera vez que un actor es nominado de manera póstuma. Boseman, además, había obtenido el galardón en los Critic’s Choice Awards y un SAG Award, por su interpretación como trompetista en la película donde compartió pantalla con Viola Davis.

Bosemanse volvió reconocido en la industria de Hollywood tras aparecer como Black Panther en las películas de Marvel Studios en donde asumió el rol protagónico de las cintas. Su primera película con Marvel fue en el 2018, y dos años más tarde el actor perdería la vida tras las complicaciones del cáncer de colon que padecía a los 43 años.

Netflix decidió rendirle homenaje con un documental llamado Chadwick Boseman: Portrait of an Artist que ofrece una mirada íntima y personal de la carrera del artista. Este especial cuenta con los testimonios de sus compañeros de reparto de Ma Rainey’s Black Bottom, entre otras figuras del medio que trabajaron con él. La producción fue estrenada el pasado 17 de abril en la plataforma.

Pese a no llevarse la estatuilla dorada, Chadwick Boseman apareció en el In Memoriam, momento donde recuerdan a todos los fallecidos de la industria cinematográfica.