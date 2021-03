A comienzos de este año el periódico estadounidense The New York Times y la plataforma Hulu estrenaron el documental Framing Britney Spears, el cual relata gran parte de la carrera musical y escándalos en los cuales se ha visto involucrada la cantante, que actualmente tiene 39 años.

Entre otras cosas, la pieza aludió a temas como el ascenso de la artista, sus adicciones, la crisis que vivió en 2007 y el actual lío judicial que la enfrenta a su padre, quien es el controlador de sus bienes.

Recientemente, a través de una publicación realizada en Instagram, la “Princesa del Pop” se refirió por primera vez al contenido del documental, asegurando que una vez más se siente juzgada.

“Me he visto expuesta toda mi vida, primero actuando frente a las personas. Cuesta un montón para mí confiar en el universo con tu verdadera vulnerabilidad, porque siempre he sido tan juzgada, insultada, avergonzada por los medios. Y lo sigo siendo hasta el día de hoy”, indicó.

Respecto al trabajo de The New York Times, la cantante expuso que no lo vio completo, aunque reconoció que ha llorado bastante durante el último tiempo.

“No vi el documental completo, pero por lo que vi fue muy vergonzoso por el foco que pusieron sobre mí…lloré durante dos semanas y bueno, sigo llorando a veces”, aseguró.

“Hago lo que puedo por mi propia espiritualidad y trato de mantener mi propia alegría, amor y felicidad. Cada día bailar me trae alegría. No estoy aquí para ser perfecta, lo perfecto es aburrido”, añadió.

Hay que señalar que, en la publicación, Spears subió un video en el que se la ve bailando en su casa y mostrándose bastante alegre.

El reciente conflicto con su padre, quien es el tutor legal de su patrimonio, ha inspirado a los fans a crear el movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney).