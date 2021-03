El actor estadounidense George Segal, nominado a los Óscar y ganador de un Globo de Oro, falleció este martes a los 87 años.

La noticia fue confirmada por la esposa de la celebridad de Hollywood, Sonia Segal, según informó el portal de espectáculos TMZ.

El deceso ocurrió tras presentar complicaciones luego de una cirugía de bypass. Hasta el cierre de esta edición se desconocían más detalles.

El intérprete ganó reconocimiento internacional luego de interpretar a Nick en la producción clásica de 1966 ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, dirigida por Mike Nichols, misma que le valió una nominación a los premios Óscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Por la película Los nuevos internos obtuvo un Globo de Oro en Nueva Estrella del Año – Actor.

Su trayectoria también incluye participaciones en De amor y otras adicciones, The Mirror Has Two Faces, Un toque de clase, El barco de los locos, El día más largo, Los Goldberg y 2012.

En esta última, interpretó a Tony, un músico que fallece en un crucero en medio de un gran tsunami que azota a diversas partes del mundo.