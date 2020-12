23 diciembre, 2020 | Publicado a las 17:20

23 diciembre, 2020 | Publicado a las 17:20

Chrissy Teigen se sincera tras la pérdida de su bebé: "Es frustrante"

A principios de octubre la modelo Chrissy Teigen reveló que había perdido al bebé que esperaba junto a su esposo, el cantante John Legend.

Teigen tenía cinco meses de embarazado y semanas previas a la pérdida había tenido complicaciones, específicamente una intensa hemorragia que la dejó varios días hospitalizada.

A casi tres meses de la tragedia, Teigen volvió a referirse a este lamentable suceso en su cuenta de Instagram, compartiendo una fotografía de su figura tras la pérdida.

“Esta soy yo y mi cuerpo, justo de ayer. Aunque ya no esté embarazada, cada mirada al espejo me recuerda lo que pudo ser. Honestamente no tengo idea por qué aún tengo esta pancita. Es frustrante”, comentó.

Luego Chrissy señaló que, a pesar de lo anterior, está orgullosa de dónde llevó este viaje a su cuerpo y mente, aunque no haya sido el lugar que originalmente había planeado.

“Amo estar embarazada, demasiado, y estoy triste de que no lo estaré más. Pero soy afortunada de tener a dos hijos maravillosos que están transformándose en pequeñas grandes personas cada día. Como sea, los amo muchachos, besos”, concluyó.

Cabe destacar que Jack, nombre que le puso al bebé junto a John Legend, fue el tercer hijo de la pareja. Luna y Miles, sus otros pequeños, tienen 4 y 2 años respectivamente.