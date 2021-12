El costo de vida sigue subiendo en Chile y en tiempos de incertidumbre siempre conviene ahorrar en la medida que se pueda, o bien ajustar algunos gastos.

Lo primero a detectar para tales fines son los “gastos hormiga”, es decir, esos consumos de monto pequeño que en el momento no provocan dolor al bolsillo y que, por lo mismo, se realizan de manera constante. A la larga, igual afectan las finanzas.

Hay “gastos hormigas” que podrían estar provocando un desembolso anual de hasta $700 mil (ya daremos algunos ejemplos).

Adriana García, content strategist de la plataforma de inversiones Clever, explicó que mucha gente asocia ahorrar con esperar un año más para cambiar un teléfono celular, por ejemplo. Y sí, ayuda, pero eso podría ser un gasto puntual, pero los “gastos hormigas” son constantes y se acumulan durante todo el año.

La ejecutiva dio cinco ejemplos de dichos gastos:

Para gran parte de la población tomar café es un ritual irrenunciable, pero si un trabajador baja todos los días de su oficina por un café americano en una “conocida cafetería de logo verde y blanco”, la cosa sería así: si cada taza cuesta $2.900 y son 20 días hábiles al mes, mensualmente destina $58 mil, y en el año el saldo total es de casi $700 mil ($696 mil aproximadamente).

Para las personas que piden unos cuatro delivery por mes. Una pizza napolitana familiar cuesta ($10.200 aprox.), una promo de 30 sushis ($12.990 aprox.), una hamburguesa en combo ($5.440 aprox.) y una colación de comida china ($5.680). Y si a eso le sumamos un costo de envío hipotético de $1.500 a cada uno, al mes se destina $40.320 en comida. ¿Y al año? $483.840.

Ver series es el placer de la mayoría, pero el problema radica en la cantidad de plataformas. Saldría casi $35 mil mensuales estar suscrito a todas las plataformas de streaming disponibles (Netflix, PrimeVideo, HBO Max, Apple TV+, Paramount+, y el combo de Disney+ más Star+). Es decir, casi $420 mil al año por ver series (sin considerar a apps como Estadio TNT para ver fútbol).

Si consideramos un uso promedio mensual de 2 viajes cortos y 3 viajes largos, estableciendo que los primeros cuestan $3.500 y los segundos $6.000 aproximadamente, mensualmente esa persona gastaría unos $25 mil para trasladarse. Al año se traduce en un gasto de $300.000.

Según un estudio de la Universidad de Talca, para casi todas las personas en Chile (94,9%) el botar comida acumulada en el refrigerador es una práctica normal. El mismo análisis dice que lo que más se tira a la basura es la comida preparada (44,1%), seguido por las verduras (24,4%) y el pan (12,9%).

En un presupuesto promedio de una familia que destina mensualmente $180 mil en alimentos, al menos $30 mil en comida preparada se iría literalmente a la basura sin usarse. Eso implica un desperdicio anual de $360 mil.

¿La solución?: Si bien para algunos será tedioso, no sería mala idea darse un tiempo para analizar cuánto es lo que se consume realmente, o qué cosas se cocinan durante la semana. Así, la lista de compras no solo irá con el producto, sino que con las cantidades (kilos, unidades, láminas, etc).