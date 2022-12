"El auge del socialismo es la razón por la que ya nadie quiere trabajar y a nadie le importa un carajo. 'Sólo dénmelo. Envíenme dinero. No quiero trabajar. Soy demasiado flojo, demasiado gordo, demasiado estúpido'", espetó el empresario estadounidense.

Muchas cosas han cambiado durante las últimas décadas en la forma de hacer negocios. Sin embargo, pocos parecen resentirlo tanto como Bernie Marcus, uno de los fundadores de la exitosa cadena de productos para el hogar y la construcción, Home Depot.

El empresario de 93 años creó Home Depot junto a Arthur Blank en 1979, luego de que ambos fueran despedidos de la firma donde trabajaban. De dos tiendas iniciales en Atlanta, la cadena actualmente posee cerca de 2.300 establecimientos repartidos por Norteamérica, con ventas que superan los 151 mil millones de dólares anuales.

Recapitulando sus logros financieros, Marcus conversó con el diario Financial Times, declarando su preocupación por la salud del capitalismo y cuestionando la voluntad de las nuevas generaciones.

“El auge del socialismo es la razón por la que ya nadie quiere trabajar y a nadie le importa un carajo. ‘Sólo dénmelo. Envíenme dinero. No quiero trabajar. Soy demasiado flojo, demasiado gordo, demasiado estúpido‘”, criticó.

Marcus, quien en su juventud quería ser médico pero no tuvo los recursos para financiar sus estudios, fue CEO de Home Depot desde su creación hasta su retiro en 2002.

“Estoy preocupado por el capitalismo. El capitalismo es la base de Home Depot así como de millones de personas que lucharon para tener éxito y tuvieron éxito. Me refiero a fabricantes, vendedores, distribuidores y toda la gente que trabajó para nosotros y pudo enriquecerse durante la existencia de Home Depot. Eso es éxito. Por eso es que el capitalismo funciona”, sentenció.

Pese a su edad, Marcus no se mantiene al margen de las polémicas. Cercano al partido Republicano, tanto en 2016 como en 2019 apoyó la campaña presidencial de Donald Trump, razón por la que numerosos usuarios en redes sociales llamaron a realizar un boicot contra Home Depot. La presión llegó al punto de que la empresa emitió un comunicado aclarando que no compartía su pensamiento político, consigna la publicación especializada Business Insider.

“Antes teníamos libertad de expresión aquí, pero ya no. Esta gente “woke” (*juventud que apoya causas contra la desigualdad social) se ha tomado el mundo. Lo que no saben es que no logran hacerme daño. Tengo 93 años, ¿a quién diablos le va a importar Bernie Marcus?”, aseguró.

El empresario finalizó indicando no estar seguro de que Home Depot hubiera tenido éxito de haber iniciado su negocio en el clima actual.

“Quizá habríamos terminado con 15 ó 16 tiendas. No creo que llegáramos más lejos”.

Marcus aseguró que ni sus 5 operaciones cardíacas lo detendrían. “Prefiero desgastarme a oxidarme”, concluyó.