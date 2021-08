El ministro del Trabajo, Patricio Melero y el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, dieron inicio del pago de aguinaldo de Fiestas Patrias 2021 para pensionados en todo el país.

El proceso de pago comenzará a funcionar a partir del 1 de septiembre y va a beneficiar a cerda de 2 millones 297 mil pensionados.

“Este aguinaldo no requiere solicitud, se paga automáticamente en las cuentas que se hayan determine y todos se entregará antes de fiestas patrias”, dijo Patricio Melero.

¿Quién recibe este beneficio?

Todos los jubilados de las cajas del IPS, los jubilados de AFP siempre que reciban el aporte previsional solidario, quienes sean jubilados de las cajas de Capredena de las Fuerzas Armadas.

Esto, además del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y Mutualidad de Empleadores de la Ley de Accidente de Trabajo, también beneficiarios del subsidio de discapacidad mental.

“Este año, el monto del aguinaldo corresponde a 20.624 pesos por pensionado y se incrementa en 10.581 pesos más por cada carga familiar”, añadió el ministro.

Según indicaron las autoridades, no hay que hacer trámites para acceder al beneficio, ya que este viene junto con la pensión de septiembre y se transfiere directamente.

“Cualquier duda que los pensionado tengan, pueden meterse a la pagina web del Instituto de Previsión Social o en Chile Atiende”, comentó la autoridad.

“El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, se detalló desde Chile Atiende.