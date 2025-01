El tenista serbio Novak Djokovic colgó este sábado en sus redes sociales la imagen de la resonancia magnética a la que se sometió, como prueba de la lesión que padece en la pierna izquierda y que le obligó a retirarse de la semifinal del Abierto de Australia ante el alemán Alexander Zverev.

“Pensé en dejar esto aquí para todos los ‘expertos’ en lesiones deportivas que hay por ahí”, es el texto con el que Djokovic ha acompañado el resultado de la resonancia con el fin de responder a aquellos que pusieron en duda que estuviera lesionado.

El serbio, de 37 años y diez veces ganador en Melbourne, se practicó la prueba este sábado después de su marcha del primer Grand Slam de la temporada tras perder el primer set ante Zverev, entre los abucheos de parte de los espectadores de la pista central.

Las molestias del tenista serbio surgieron en el partido de cuartos de final frente al español Carlos Alcaraz que ganó en cuatro sets y a su término, reveló que estuvo a punto de retirarse tras el segundo set.

“Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí. Los medicamentos, el trabajo del fisio, los medicamentos y el vendaje ayudaron, pero hoy sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor”, había explicado el serbio, que reconoció no saber si volverá a disputar el grande australiano.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025