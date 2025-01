Tras una hora y 21 minutos, Novak Djokovic (7° ATP) sorprendió al mundo del tenis al abandonar el duelo de semifinales del Australian Open 2025 después de que Alexander Zverev (2°) se apuntara el primer set por 7-6(5).

El diez veces campeón en el Grand Slam australiano no pudo finalmente superar la lesión sufrida en la recta final del primer set de su victoria frente al español Carlos Alcaraz (3) en los cuartos de final.

Ante el alemán, el serbio falló una fácil volea tras una cómoda subida a la red en el primer punto de set que tuvo Zverev. Djokovic no dudó un segundo y se dirigió a la red, que estaba a dos pasos de su posición, para felicitar a su rival y anunciarle tanto a él, como al juez de silla, que tiraba la toalla.

Sin embargo, nadie entendía qué pasaba y el público del Rod Laver Arena, empezó a pifiar fuertemente a Novak Djokovic. Al instante, su rival alemán no dudó en defenderlo ante la multitud.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025