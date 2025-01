El serbio Novak Djokovic, N°7, desveló en la rueda de prensa posterior a su abandono por lesión en las semifinales del Abierto de Australia que si hubiera ganado el primer set, “tal vez lo hubiera intentado”.

“Sí, podría ser. Si hubiera ganado el primer set, tal vez lo hubiera intentado. No sé, quizás algunos juegos más. La cosa iba de mal en peor”, explicó el campeón en diez ocasiones del Slam oceánico.

“No he tocado una pelota desde el partido con Alcaraz hasta una hora del partido de hoy. Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí. Los medicamentos, el trabajo del fisio, los medicamentos y el vendaje ayudaron, pero hoy sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor”, agregó el serbio, que reconoció no saber si volverá a disputar el grande australiano.

“Hay alguna posibilidad de que este haya sido mi último. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada. Quiero seguir adelante”, comentó el serbio que cayó en la misma ronda de semifinales en la edición pasada.

El de Belgrado tampoco pudo confirmar a los periodistas en rueda de prensa si su aventura junto al británico Andy Murray como entrenador proseguirá.

“No lo sé. Estamos ahora decepcionados con lo que acaba de suceder, no hemos hablado del futuro todavía. Acabamos de salir de la pista. Tendré una charla con Andy y le agradeceré por haber estado aquí conmigo. Le daré mi valoración y veremos cómo se siente él, y de ahí daremos el siguiente paso”, comentó.

“No sé cuál es la razón por la que me he lesionado bastante en los últimos años. Tal vez haya varios factores. Seguiré adelante y continuaré esforzándome para ganar más Grand Slams. Mientras sientas que puedo aguantar esto, estaré aquí”, concluyó un Djokovic que completó el Slam ‘Dorado’ tras su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Tried to recover for today’s match but I could only push so far. Nevertheless, positives to take out of this year’s Aus Open. Congratulations to @AlexZverev for making another GS final. I wish you to win the title because you deserve it, my friend 💪🙌 pic.twitter.com/BZPyQqPk6R

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 24, 2025