El primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, ha dejado vibrantes momentos en la apertura de la campaña 2025 en el mundo del tenis planetario y ahora, se acercan las semifinales con los mejores tenistas del campeonato.

Son 4 los competidores que buscarán alzarse con la corona en el certamen oceánico, donde Jannik Sinner (N°1), Alexander Zverev (N°2), Novak Djokovic (N°7) y Ben Shelton (N°22), se enfrentarán en los cruces de semifinales.

La primera de ellas las animarán el mejor tenista del momento Jannik Sinner, quien viene de dejar en el camino al local, Alexander De Minaur, contra la revelación del campeonato, el joven de 22 años, Ben Shelton, quien eliminó a Lorenzo Sonego en los cuartos de final.

El choque entre ambos está pactado para este jueves 23 de enero en horario por definirse.

Por su parte, la segunda semifinales será una verdadera ‘final anticipada’, un choque entre dos potencias que están demostrando lo mejor de su juego en el arranque de la temporada 2025.

Será, Novak Djokovic, quien desafiará a Alexander Zverev en un choque de titanes en Australia.

El veterano y brillante serbio, derrotó en un partidazo a Carlos Alcaraz, duelo que duró más de tres horas y paralizó al tenis mundial.

Mientras que el alemán no tuvo piedad del estadounidense Tomy Paul, a quien doblegó en 4 set en una batalla titánica por el pase a las semifinales.

El duelo entre ambos será el mismo jueves 23 de enero, pero arrancará posterior a la primera semifinal entre Sinner y Shelton.

Are you ready? WE ARE 🍿#AO2025 pic.twitter.com/U7VwYIkpFU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025