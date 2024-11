El ruso Daniil Medvedev, número 4 del mundo, reconoció este lunes que cambió “cosas” para enfrentarse al australiano Alex de Miñaur en el ATP Finals, un duelo que ganó en dos sets, por 6-2 y 6-4.

Después de un partido polémico ante el estadounidense Taylor Fritz en la primera jornada, en el que destrozó una raqueta y rompió un micrófono de pista, Medvedev se recompuso para mantener sus opciones de estar en las semifinales.

“El último partido no fue bueno en muchos sentidos. Decidí salir en este con el ‘que pase lo que tenga que pasar’ en mi cabeza. Si perdía me iba a casa: buenas sensaciones porque la temporada acababa. Si ganaba tenía opciones de luchar: así que buenas sensaciones también”, dijo sobre la pista central del Inalpi Arena en el que se disputa el torneo.

“Solo jugué el partido, sin pensar mucho. Estoy muy contento por el nivel. Intentaré seguir así en el próximo. No me importa la victoria”, añadió.

El ruso, que arrastra molestias en un hombro, desveló que cambió algunas cosas para mejorar.

“Cambié cosas de mi juego. Al principio de año me funcionaron en tierra y luego no en pista dura. Ajusté algo y estoy contento con cómo ha ido, especialmente en el saque”, explicó.

No obstante, algo que destacó y llamó la atención en su victoria fue la celebración al estilo Humberto ‘Chupete’ Suazo, gesto conocido como ‘block the noise’, algo que el mismo se encargó de explicar tras su victoria.

En sus palabras, Medvedev detalló que “muchos jugadores de fútbol lo hacen. Es más de redes sociales. Después de los comentarios por lo de Taylor, quise entrar en la pista bloqueando el ruido. No me importaba lo que estuviera sucediendo, simplemente traté de jugar”.

En la última jornada de la fase de grupos se medirá al italiano Jannik Sinner en un partido en el que se jugará el pase a semifinales.

The view from the sidelines. Never change @DaniilMedwed 🤪#NittoATPFinals https://t.co/oR3nMohLoY pic.twitter.com/GKIp6KqEF8

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2024