Uno de los tenistas nacionales que ha tenido un adverso año 2024 en el circuito ATP es Cristian Garin, actual N°146 del mundo de la raqueta que se está recuperando de una nueva lesión en el cierre de la temporada.

Ahora, en plena etapa de recuperación de una serie de lesiones que lo tienen fuera de competencia, dejó un mensaje de tranquilidad para todos sus seguidores, en donde da cuenta del complicado 2024 que ha enlazado Garin.

En su cuenta personal de Instagram, ‘Gago’ partió detallando que “hace tiempo que no subo nada ni hablo de mi situación actual. Decidí hacerlo porque sé que hay personas que se preocupan por mí y me apoyan en las buenas y en las malas”.

La tercera mejor raqueta de Chile, continuó con su mensaje en redes sociales asegurando que “estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses”.

“Todo esto me ha afectado mucho emocionalmente; no poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año”, indicó.

Por último, aseguró que “estoy haciendo todo lo posible y buscando soluciones para salir fortalecido de esta experiencia y volver a ser el jugador competitivo que siempre he sido”.

“Les agradezco el cariño y apoyo incondicional”, finalizó.

Una sincera explicación de un jugador que estuvo entre los mejores del mundo, pero que con el correr de las temporadas si nivel fue bajando hasta abandonar el Top 100 del tenis y hoy encontrarse lejos de recuperar su estilo de juego.