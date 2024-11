Tres dobles faltas seguidas del ruso Daniil Medvedev regalaron el primer set al estadounidense Taylor Fritz en las ATP Finals.

Seis saques que le sacaron completamente de un partido que terminó en dos sets (6-4 y 6-3) y en el que pagó con su raqueta toda la frustración: estalló una, rompió un micrófono de pie de pista y retó al público en varias ocasiones.

Su saque le condenó en el primer set. Y su mentalidad en el segundo no le permitió remontar ante la solidez del estadounidense, número 6 del mundo, que dio un paso de gigante para estar en semifinales. A Medvedev se le complican las cosas, pues tiene que jugar todavía contra Sinner.

Medvedev, ‘Maestro’ en 2020, llegó a la gran cita de final de año -su sexta participación consecutiva- sin títulos en toda la temporada, con altibajos y con serios problemas en el saque fruto de molestias en el hombro. Y lo notó. Muchísimo.

Porque enfrente tuvo a un gran Fritz que, en su segunda participación en esta Copa de Maestros, se mostró despiadado ante su rival en cuanto vio las grietas, en cada juego más notables, gigantes al final.

Los problemas de Medvedev quedaron expuestos en el momento de mayor tensión del envite. Con 5-4 a favor de Fritz, el moscovita rubricó tres dobles faltas seguidas que le dieron el primer punto al estadounidense.

Una serie de saques dantesca. Estalló la raqueta fruto de la frustración, cada vez más evidente, sabedor de que había dejado escapar el partido.

Acabó lazando otra vez la raqueta en el segundo set, cuando Fritz le superó con un globo casi sin querer para poner el 4-2 en su contra.

Estaba negado, pero el resto tampoco le acompañaba. Empezó en ese momento a dejar caer la raqueta constantemente, a lanzarla contra un micrófono a pie de pista y a cogerla al revés esperando el saque de Fritz, provocando la pitada del público. Estaba fuera del duelo.

Ganó aún así un juego más, pero cedió en el definitivo 6-3 de un Fritz convincente, autoritario y que ganó más confianza tras este duelo. A Medvedev se le complican las semifinales. Fritz se abrió una puerta en un grupo que, a priori, dominará Sinner.

