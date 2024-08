El histórico entrenador de tenis, Toni Nadal, salió al paso de los múltiples cuestionamientos a Jannick Sinner y su dopaje positivo en Indian Wells, del que se culpó al fisioterapeuta y se declaró inocente al deportista.

La situación desató enormes críticas en el circuitos, con otros participantes asegurando que hubo un “trato diferente” para el italiano, considerando que muchos otros sí fueron castigados por un hecho similar.

“No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas”, expresó, por ejemplo, Denis Shapovalov. Más duro fue Nick Kyrgios que solicitó dos años de castigo, como a cualquiero otro miembro del circuito.

En este sentido, el tío de Rafa Nadal realizó una columna para Diario El País donde apoya fuertemente al cuestionado tenista. De hecho, la tituló como “yo creo en al inocencia de Sinner”.

En su texto, Nadal detalla que “después de las pertinentes explicaciones dadas tanto por el jugador italiano como por su equipo, a mí me queda clara la voluntad del transalpino de no delinquir y, mucho menos, de intentar buscar ventaja alguna por el uso de sustancias prohibidas”.

“Conozco lo suficiente al jugador como para poder afirmar sin reparos que es uno de los más correctos y educados del circuito. Me resulta impensable que pueda actuar falsamente a sabiendas de que lo está haciendo”, agrega.

Toni, incluso, rememoró el antiguo y desafortunado lío de un tenista argentino en su defensa. “El día a día de los jugadores es, a veces, exageradamente vulnerable en este aspecto. Cualquier desliz o infortunado error les puede acarrear un castigo muchas veces exagerado. Recuerdo, por nombrar un solo ejemplo, un caso que vivimos de cerca durante mis años en el tour: la sanción impuesta a un doblista argentino quien, con evidentes problemas de alopecia, usaba un medicamento que, de un año para otro, pasó a formar parte de los productos prohibidos”.

“Los dirigentes sabían, evidentemente, que en aquel tenista no había habido intención de obtener ventaja ilícitamente. Y aun así, animados en certificar su compromiso con el teórico juego limpio, quisieron que cayera sobre él todo el peso de la ley”, lamentó.

Finalmente, Toni Nadal le llamó la atención a los otros jugadores que han repudiado la situación públicamente. “No comprendo que algunos de sus propios colegas, tenistas que, con toda seguridad habrán entrenado con él o lo habrán tenido enfrente como rival y que conocen a la perfección el implacable seguimiento que hace de todos ellos la Agencia Mundial Antidopaje (con especial hincapié en los tenistas mejor posicionados), sean justamente los que siembran dudas sobre su inocencia o que directamente desean que se ejerza sobre él un castigo que saben a ciencia cierta que es desmesurado”.

“Por el bien de una sociedad sana, tanto en este caso como en muchos otros, cabría recordar, y no caer, en la sentencia de uno de los principales literatos y pensadores de la historia alemana, Johann Wolfgang von Goethe: ‘La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto’. Como Jannik mismo ha señalado, esta no es la mejor manera de afrontar un torneo de estas características. La incógnita se va a despejar estos próximos días. Espero y deseo que sea de manera positiva y que el gran jugador italiano pueda competir ajeno a todas estas polémicas y que, una vez más, su tenis contribuya a hacernos disfrutar de esta gran cita”, cierra.