El circuito ATP está ‘en llamas’. El ‘perdonazo’ tras un control de dopaje positivo a Jannick Sinner, actual número 1 del Mundo, desató la furia de otros tenistas relevantes.

Recordemos que esta jornada se confirmó que Sinner no superó dos pruebas durante su paso por Indian Wells, pero fue declarado inocente tras colaborar con la investigación y se culpara a su fisioterapeuta de una contaminación involuntaria.

La situación despertó la furia de colegas. Uno de ellos fue el australiano Nick Kyrgios, quien hasta le pidió a Sinner abandonar la actividad por dos temporadas.

“Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)… Deberías estar fuera durante dos años”, expresó.

“Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes… Sí, está bien”, agregó con ironía. Además, respondió a un seguidor que defendió a Sinner afirmando que la sustancia no le ayudó deportivamente: “Entonces, ¿por qué le quitaron el dinero del premio y los puntos de Indian Wells? ¿Hizo algo mal o no?“, cerró.

Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024