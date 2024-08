La Asociación de Tenis Profesional (ATP) se pronunció este martes sobre el comunicado de la Agencia Internacional del Tenis (ITIA), “alegrándose” de la inocencia del tenista italiano Jannik Sinner, que dio positivo en un control antidopaje, el pasado marzo, en Indian Wells (EEUU).

“Nos alegra que no se haya encontrado ninguna falta o negligencia por parte de Jannik Sinner“, dijo la ATP, cuyo presidente es el italiano Andrea Gaudenzi, a través de una publicación en su cuenta de X.

El torneo de Indian Wells se disputó entre el 3 y el 17 marzo de 2024 y fue en esas fechas en las que Sinner se sometió a un control rutinario antidopaje que en abril resultó positivo. La ITIA notificó el resultado al jugador y se abrió una investigación al respecto que determinó la involuntariedad del tenista de ingerir el clostebol, sustancia que mejora el rendimiento deportivo y, por tanto, prohibida en el circuito.

Dicha sustancia, presente en “menos de una milmillonésima parte de un gramo“, según informo el equipo del italiano, llegó a parar al organismo de Sinner durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta, que “compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su dedo“.

“También nos gustaría reconocer la solidez del proceso de investigación y la evaluación independiente de los hechos en el marco del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), que le ha permitido seguir compitiendo”, añadió la ATP en su publicación.

Además, subrayó “la necesidad de que los jugadores y sus entornos tengan el máximo cuidado en el uso de productos o tratamientos“, con la intención de “garantizar” la integridad del deporte.

El ‘perdonazo’ a Sinner desató la furia de otros tenistas relevantes, como es el caso del australiano Nick Kyrgios y el canadiense Denis Shapovalov: “Deberías estar fuera durante dos años”, apuntó el oceánico.

Incluso, el caso del italiano revivió en redea el recuerdo de la sanción al chileno Nicolás Jarry, que en 2020 tuvo que estar 11 meses sin jugar tras ser penalizado por la Federación de Tenis (ITF) al dar positivo en un control antidopaje en el que se le encontró ligandrol y estanozolol, sustancias que pueden actuar como esteroides.

