El número 1 del Mundo del tenis, Jannik Sinner, generó controversia al ser declarado inocente tras dar positivo en dos pruebas antidopaje, lo que desató la indignación de fanáticos y tenistas como Nick Kyrgios, quien abogó por una suspensión de dos años. Ante las críticas, su entrenador, Darren Cahill, defendió la integridad de Sinner asegurando que no actuó intencionalmente y que recibió un trato justo. El equipo del tenista justificó que el dopaje ocurrió accidentalmente durante un masaje con un spray, lo que supuestamente afectó su desempeño físico y mental. A pesar de la polémica, la ATP celebró la decisión de no sancionar a Sinner, resaltando que no se encontró una falta.