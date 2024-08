Este martes, el mundo del deporte se enteró de que el italiano y número uno del mundo de la ATP, Jannik Sinner, zafó de una sanción luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) considerara que no tuvo culpabilidad luego que se descubriera un esteroide anabólico prohibido en su orina.

La sustancia identificada en el organismo del italiano es clostebol, la cual, mejora el rendimiento deportivo y, por tanto, está prohibida en el circuito.

Pese a que se esperaba mayor repercusión al respecto, lo concreto es que el líder del ranking ATP fue librado de un eventual castigo al presentar su defensa, señalando que su fisioterapeuta compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su dedo y al no utilizar guantes, lo contaminó involuntariamente.

Rapidamente, en redes sociales, revivió el recuerdo de la sanción a Nicolás Jarry, que en 2020 tuvo que once meses sin jugar tras ser penalizado por la Federación de Tenis (ITF) al dar positivo en un control antidopaje en el que se le encontró ligandrol y estanozolol, sustancias que pueden actuar como esteroides.

Pese a que el tenista chileno presentó su defensa en aquel entonces, la ITF determinó que si bien no tenía “culpa ni negligencia significativa por su violación”, los tenistas son responsables de lo que se identifique en sus organismos.

En ese contexto, Jarry sí fue sancionado con 11 meses de suspensión por dopaje, volviendo a competir en el Challenger de Lima sin ranking y sin puntos en noviembre de 2020.

Al contrario, Sinner salió libre de polvo y paja y solamente perdió sus puntajes de Indian Wells, lo que despertó indignación en hinchas del deporte. Como dato no menor, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, es italiano, al igual que Jannik.

Jarry= 11 months banned

Sinner= don’t do it again please https://t.co/RA1Gjyos4y

— Quique Cepeda Arce (@Juaaaan_cpda) August 20, 2024