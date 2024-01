Sólido en el arranque del Rally Dakar: José ’Nacho’ Cornejo entra en TOP 5 de los mejores sobre motos

La competencia del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita ya ha visto correr a los primeros pilotos por las arenas de las ciudades de Alula y Al Henakiyah, donde este sábado se recorrerán los 541 kilómetros cronometrados y 414 de especial.

Es ahí donde el chileno, José Ignacio ‘Nacho’ Cornejo’, ha logrado posicionarse como uno de los mejores sobre motos alcanzando la quinta posición en la tabla general.

El piloto de Monster Energy Honda Team, concretó un tiempo de cinco horas, nueve minutos y 44 segundos, a 13′ y 43” del N°1 de la prueba, el botsuano Ross Branch , quien lo concretó en 4h 56′ y 01”.

Más tarde y para el mismo equipo, apareció Pablo Quintanilla, quien se adjudicó la décima primera posición, registrando un tiempo de 5h 16′ y 34”.

En tanto, Tomás De Gavardo (BAS World KTM Racing Team) tuvo una opaca primera participación y se quedó en la posición N°64 con 6h 39′ 52”, mientras que John Medina de Xraids Experience, fue el N°100 con 7h 49′ 06”.

Primeros kilómetros de una intensa competencia que se extenderá hasta el 19 de enero y que recorrerá parte del gigantesco desierto de Empty Quarter, además de pasar por ciudades como Riad, Yanbu, Al-Ula, entre otras.

Well, looks like someone's sure having fun out there 😃 @jacobargubright in full flow on Stage 1 🚀 #Dakar2024 pic.twitter.com/NSVgRZ7xKF

— DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2024