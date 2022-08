Con 32 años, Branca Raimann es navegante del piloto Julio Ibarra con quien debutó en el Copec Rally Mobil para el equipo Valtor, en la pasada cuarta fecha del certamen en Quillón. En conversaciones con Johen Manríquez de Bio Bio Deportes, la joven competidora habló de su trayectoria.

La navegante puertovarina

Oriunda de Puerto Varas, con un padre dedicado al motociclismo y amante de los vehículos, Branca lo acompañaba a los campeonatos de rally desde pequeña, sin pensar que en unos años más estaría participando. “Siempre hubo cierta atracción. No me inculcaron a ser parte totalmente del mundo motor, pero sí estábamos presentes”.

“Tenía moto, así que ya manejaba, y me fui dando cuenta de que nunca le tuve miedo a estos deportes, así que apenas se me dio la oportunidad, comencé a correr”, expresó la competidora.

Sin tener un familiar que compitiera en rally, Branca Raimann aprendió a ser copiloto estudiando y escuchando a otros competidores. “Hice un curso con Pinninghoff, un gran navegante de Puerto Montt. Luego empecé a afinar detalles con otros navegantes y fui adquiriendo experiencia. Pero él me enseñó todo lo que necesitaba aprender”.

Concentrada y siendo responsable, la puertovarina, estudia las rutas para realizar un trabajo en conjunto con su compañero y finalizar los tramos sin inconvenientes. “Ser navegante es distinto a ser piloto. La emoción de estar ya en un auto, centrarse solo en el camino. Pero, debo ser responsable, ya que es un trabajo en conjunto”.

Aprendiendo a conducir a los 9 años y con ganas de ser parte del rally, alguna vez pensó en ser quien maneja el vehículo. “El piloto debe tener destreza y técnica, quizás algún día lo podría conseguir, pero también se necesita de un apoyo económico, conseguir auspicios, y un grado de responsabilidad de tiempo completo”.

“La verdad es que el rally es más para disfrutar, aunque igual cumplo con mi pega. Una vez me pasó por la cabeza ser piloto, lo planteamos como equipo, pero me gusta ser navegante”, manifestó.

De los Avosur al Copec Rally Mobil

La copiloto debutó en 2015 en el rally chileno, momento en que se enamoró de este deporte. “La primera vez que competí, fue en un Mini Cooper, en un torneo de Avosur en Calbuco el 2015. La verdad ya no me acuerdo cuántas veces he corrido en esta competencia. Luego con Julio Ibarra, intentamos siempre hacer el campeonato completo”.

A pesar de ser parte varios años de la serie Avosur, la navegante recuerda su mejor posición en una jornada marcada por la rapidez. “Logramos un cuarto lugar hace varios años, cuando aún no tenía hijos, andábamos en un Honda Civic en la categoría N3 y la verdad es que era un autazo”.

“Recuerdo que hicimos buenos tiempos. También, hace dos carreras íbamos segundos en todos los tiempos, en los primes, hasta que nos perdimos en una y se nos escapó. Pero así es el rally”.

Hablando de su actual compañero de binomio y amigo, Julio Ibarra, destaca la confianza que existe tanto en lo personal, como en lo profesional.

“Congeniamos super bien, porque tenemos la confianza. Si yo por alguna razón me equivoco o hay algo que a él no le gustó, tiene toda la confianza de decírmelo, y yo también le digo, pero nunca peleando. Nosotros disfrutamos y hacemos bien la pega, si hay algo que decir lo decimos, y se arregla”, definió.

El power femenino del rally

En la actual temporada del Copec Rally Mobil, solo hay dos mujeres en competición, y una de ellas es Branca, quien intenta representar en lo más alto al género femenino. “Encuentro lamentable que no haya más mujeres. En otros campeonatos hay más, un saludo a la Margot, a la Paulina Lopetegui, y a todas las mujeres que participan”.

“No hay nada que nos diferencien de un hombre para hacer este deporte, la que tiene la garra, la pasión y que le gusta los motores, por favor acérquense y veamos qué podemos hacer para que existan más interesadas”, argumentó.

En un deporte donde la presencia masculina es mayor, la navegante siempre estuvo apoyada por sus compañeros y compañeras, evitando algún comentario ofensivo. “Por suerte tengo un circulo cercano el que hay mucha confianza y apoyo. Alguna vez me ha tocado una discriminación, un par de veces a lo lejos, y entra por un oído y sale por el otro”.

Logros, desafíos y ganas

La copiloto del equipo Valtor, no viene de una familia relacionada directamente con el rally, por lo tanto, es la primera en escribir su apellido en la historia nacional de este deporte. “Es muy bonito, pero solo espero que todos estén orgullosos de mí y creo que por esto mismo es un gran logro. Me felicito”.

De la mano de estos aciertos, Raimann disfruta de participar en estas competiciones, y más que ganar, predomina finalizar de buena manera. “La alegría de terminar un rally ya es un logro, hay tantos factores que te impiden no poder lograrlo, un golpe, un pinchazo, o una falla humana. Pero para mí los logros siempre son terminar bien la carrera”

“Aunque recuerdo la emoción de algunos saltos que nos hemos pegado en el auto, y son emociones un poco más grandes. Recuerdo un salto en La Unión que salió bastante bien. Después nos reímos, y le digo, – yo te dije que no era fondo, para que saltaste -”, puntualizó.

Si bien hay logros deportivos que se celebran, también hay que recordar los desafíos al momento de estar concentrada y con responsabilidades. “Lo más difícil es la presión, hacer un trabajo multifactorial. Estar pendiente a los horarios, rellenar bien el carnet seguir los enlaces. Entonces son varias presiones y lo hace difícil”.

Otro reto en su camino fue la llegada de dos ángeles a alegrarle la vida, quienes desde su nacimiento sabían que sólo pasaría un tiempo para estar acompañando a su madre por los senderos del rally. “Me alejé de las rutas cuando estaba embarazada, porque cuando Milán nació, ahora tiene 3 años y medio, recién volví cuando él tenía tres meses en una carrera en Valdivia.

“Me daba mucha risa porque, llegábamos al parque de asistencia y yo les daba pecho, mi niño tenía que estar ahí conmigo. Y con el segundo embarazo me pasó lo mismo”, reveló.

Con su debut en el Copec Rally Mobil, restando cuatro destinos para que finalice esta temporada, la navegante del sur espera continuar compitiendo. “La idea es seguir con las próximas fechas del rally. La siguiente es en Los Angeles. También participar del Avosur, que es el campeonato donde comencé, pero quiero seguir participando y seguir hasta el final”.

Demostrando que llega al torneo para potenciar sus capacidades y seguir adquiriendo más experiencia, Raimann comenta que, “estoy super contenta y agradecida por la organización y los vistos buenos que hemos tenido del Rally Mobil. Me encantó estar por primera vez acá, está todo muy bien hecho”.

“Así que, invitar a todos para que sigan este deporte, es sacrificado ir a verlo, pero la emoción de ver estos autos pasar y a los pilotos es otra cosa. Agradecer a mi piloto, mis mecánicos porque nos tienen paciencia, a mi familia, y a mi pareja que siempre está ahí”, finalizó.

En la próxima fecha del Copec Rally Mobil 2022, se podrá ver competir a la navegante Branca Raimann Niklitschek. La cual se realizará desde el 8 al 11 de septiembre en Los Ángeles, donde será parte del binomio de Valtor para navegar hasta la meta a su piloto, Julio Ibarra.