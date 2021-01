El 2020 fue un año marcado por la pandemia y el deporte no fue la excepción. Sin embargo, aún con todas las dificultades que eso implica, hubo representantes nacionales que se destacaron a nivel mundial.

Nunca está de más destacar los logros de los deportistas nacionales, que en varios casos no cuentan con el apoyo que merecen y aún así logran marcar presencia y admiración no solo en Chile sino que también a nivel planetario.

Christiane Endler

Para la arquera nacional este fue un año de consagración mundial. Luego de darse a conocer en todo el planeta gracias a sus soberbias actuaciones en 2019 con el PSG femenino y la selección nacional, la chilena demostró este año que el anterior no era algo aislado.

A punta de trabajo, Endler se adueñó de los tres postes en el PSG francés durante esta temporada y sus impecables presentaciones rindieron frutos.

Fue elegida como la mejor portera del mundo por el medio británico The Guardian, fue nuevamente nominada a los premios The Best como mejor portera y fue elegida por sus colegas en el 11 ideal de la FIFPro.

Y Christiane Endler no para…Espera empezar el 2021 ayudando a la selección chilena a clasificar los Juegos Olímpicos de Tokio.

Bárbara Hernández

La ‘Sirena de hielo’ estuvo 143 días sin tocar una piscina debido a la pandemia, pero volvió con todo. La nadadora de aguas gélidas no para de romper récords y este 2020 no fue la excepción.

Este año se convirtió en la primera mujer chilena en rodear a nado la isla de Manhattan, en Nueva York (47 kilómetros), que completó en 7 horas y 59 minutos.

Además, en noviembre cruzó el Lago Chungará (7 kilómetros), que está a 4.560 metros sobre el nivel del mar y es la primera persona en lograr tal hazaña sin neopreno ni grasa.

A sus 34 años, Hernández no para y ya piensa en desafíos para el 2021, que podrían ser en el Océano Pacífico o en el mar irlandés.

Joaquín Niemann

El chileno dejó de ser una de las revelaciones y promesas del circuito PGA. Con solo 22 años el nacional se codea mano a mano con los mejores exponentes del golf a nivel mundial.

Empezó su año en el Sentry Tournament of Champions y se mantuvo durante todo el 2020 a gran nivel. Estuvo en torneos como el Sony Open, The Players Champ o el Travelers Championship.´

Su gran trago amargo (además de la pandemia) fue en noviembre. El chileno informó que había dado positivo a covid-19 y que por lo tanto se perdía The Masters. Aunque seguramente no le van a faltar oportunidades en el futuro para demostrar todo su talento.

Terminó el año en el puesto 43° del ránking del PGA.

Alexa Guarachi

Es una de las mejores tenistas de la historia de Chile. La especialista en dobles tuvo un año sobresaliente junto a su compañera estadounidense Desirae Krawczyk.

La tenista nacional termina el año en el puesto número 26 del ránking WTA en dobles gracias a sus grandes presentaciones.

Fundamentalmente a lo logrado en Roland Garros, donde llegó a la final, aunque no pudieron levantar el trofeo. Eso sí, en cuartos de final derrotaron a las favoritas y primeras sembradas, al binomio conformado por la taiwanesa Su-Wei Hsieh (1°) y la checa Barbora Stryvcova (2°).

El gran año de Guarachi se consagró con la nominación al equipo de dobles del año por parte de la WTA.

Ignacio Casale

El ‘Perro’ Casale le dio a Chile una de las primera alegrías del año en el deporte. En enero logró ser el mejor en quads en el Rally Dakar e inscribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte.

Es tercera vez que el santiaguino consigue la hazaña, tras lograr los títulos del 2014 y 2018. En la edición de este 2020, el chileno superó a su más cercano perseguidor, Simon Vitse, por 18 minutos.

La consecución de su tercer título de Dakar le valió ser fichado por el equipo internacional Tatra Buggyra Racing, con quienes competirá en el Dakar este 2021.