La campeona mundial de natación en aguas gélidas, Bárbara Hernández, volvió a hacer historia al ser la primera mujer en cruzar nadando el Lago Chungará, al norte de nuestro país.

La ‘Sirena del Hielo’ comenzó la hazaña a las 08:30 horas de este sábado 28 de noviembre, logrando cruzar la distancia de 7 kilómetros de nado en dos horas y 11 minutos.

Con aguas a temperaturas entre 8°C a 10°C, se trata del primer cruce realizado a lo largo del lago que lleva a cabo un nadador sin usar neoprenos, ni grasas, lo que podría constituir un récord Guinnes para la deportista, pues solo vistió una gorra, un traje de baño y su smartwatch Garmin.

El desafío supuso además un doble reto para la ‘Sirena del Hielo’, dado que además de exponerse a hipotermia por las bajas temperaturas, también tuvo que nadar con una menor cantidad de oxígeno en el aire, dado que el Lago Chungará -el más alto del mundo- se encuentra a 4.560 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Fue sumamente difícil, por primera vez casi pensé que no sería capaz de llegar hasta el final, esto fue porque no podía nadar más rápido, ya que me podía faltar el oxígeno”, explicó Hernández.

“El Chungará es el lago más alto del mundo y eso hizo que fuese tan complicado. El frío del agua y el viento también me jugaron una difícil pasada. De todas maneras estamos muy felices con lo logrado y esperamos poder lograr el récord Guinness al que estamos postulando”, agregó la nadadora.

Monitoreo constante

La actividad contó con el apoyo y autorización del Gobierno Regional de Arica, los permisos de Conaf y el apoyo de las Autoridades Aymara locales.

Estas últimas, de hecho, realizaron una pawa, una ceremonia tradicional andina para pedir el apoyo y la bendición de la pachamama para bendecir la realización del nado.

Para poder enfrentar este arriesgado desafío, Hernández monitoreó su nivel de saturación de oxígeno en la sangre con su smartwatch Garmin fénix 6S Pro Solar, marca de la cual es embajadora.

“Desde hace meses monitoreamos el número de brazadas por minuto, la frecuencia cardíaca y todo lo necesario para optimizar el nado en altura”, explicó Hernández.

“No deja de sorprendernos”

Quien dedicó palabras a la nueva hazaña de Hernández fue la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien se mostró sorprendida del nuevo logro de la ‘Sirena del Hielo’.

“Bárbara no para de sorprendernos. Una y otra vez va cumpliendo distintos desafíos y hazañas. Esta vez siendo la primer mujer en cruzar el lago Chungará que la tiene buscando un merecido récord Guiness”, partió comentando la máxima autoridad de la cartera.

“Como Gobierno, como Ministerio del Deporte, de corazón felicitaciones querida ‘sirenita de hielo’. Te vamos a seguir apoyando con todo porque tú te lo mereces”, agregó Pérez.

Hernández, vale mencionar, es la primera mujer chilena en obtener la Triple Corona en natación de aguas abiertas, la cual considera los logros del 2019 tras cruzar el Canal de la Mancha y el Canal Santa Catalina.