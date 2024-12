La atleta española Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica de triple salto en Tokio 2020, denunció -a través de un video publicado en su cuenta de TikTok- haber sufrido agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte de una expareja de la que no dio el nombre.

“Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia. Consiguió distanciarme de muchísima gente, y aún así me quedé”, reveló la deportista.

La deportista detalló todos los episodios que fue pasando durante esa etapa con el objetivo de que “sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces”, vinculando su experiencia al trend “y aun así me quedé”.

“Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y aún así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cualquier cosa del día a día. Y aún así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo, en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí: y aún así me quedé porque me lo creía”, explicó Peleteiro.

En su relato, la plusmarquista española (14,87 metros) confesó cómo su expareja le engañaba: “Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y aún así, me quedé”.

“Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé”, complementó la atleta europea.

Ana Peleteiro admite su “error” por compartir tanto tiempo con él, sobre todo porque cuando llegó la pandemia la dejó sola “durante cuatro meses” teniendo la oportunidad de pasarla juntos.

Cabe recordar que, después de quedarse sin medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó sexta en el Estadio de Francia, Peleteiro anunció el pasado mes de septiembre que regresaba a Galicia después de muchos años entrenando en Guadalajara (México) con el cubano Iván Pedrosa, para pasar a entrenar con su actual pareja, el triplista francés Benjamin Compaoré.