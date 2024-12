Buenas noticias para el hockey sobre césped y el deporte chileno. La Federación Internacional de Hockey Césped (FIH) confirmó a Chile como sede de la próxima Copa Mundial Femenina Junior 2025.

El torneo de categoría Sub 21, donde actúan jugadoras, proyectos y otras bien consolidadas, pasará de 16 a 24 equipos y por segunda vez consecutiva se disputará en Santiago.

La capital recibirá por cuarta vez este importante certamen después de la exitosa versión 2023 en el Estadio Nacional, donde las Diablas Junior fueron protagonistas y Países Bajos fue el campeón.

La selección nacional ya está clasificada junto al monarca vigente, España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Irlanda, Gales, Chequia, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Canadá.

Estamos encantados, este prestigioso evento reúne a las próximas estrellas y lo haremos en nuestra casa. Esto sin duda impulsará el desarrollo del hockey en la región. Agradecemos la confianza del señor Presidente de la FIH, Tayyab Ikram”, expresa el presidente de la Federación Chilena de Hockey Sobre Césped (Fehoch), Andrés de Witt.

“Este Mundial ofrecerá una muestra incomparable de competencia y diversidad. Las copas juveniles internacionales representan el futuro vibrante de nuestro deporte. Mis sinceros agradecimientos a la Federación Chilena y las autoridades locales”, asegura Ikram.

El anuncio de la organización en Chile de la Copa Mundial Femenina Junior 2025 no es el único que ha hecho la FIH durante las últimas semanas. El país también es organizador de otro certamen internacional femenino de hockey sobre césped del más alto nivel: la Nations Cup 2025.

Con ocho equipos clasificados, donde el ganador asciende a la ProLeague 2025, el campeonato se disputará entre el 23 de febrero y el 2 de marzo en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Estadio Nacional.

Entre los ocho equipos participantes se encuentran naciones que figuran en las posiciones de vanguardia del ranking de la FIH, e incluso dos de ellas -Japón y Estados Unidos-, disputaron los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambas naciones se suman en el cuadro a Chile, Canadá, Irlanda, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Escocia.

