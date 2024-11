La Asociación Olímpica de la India (IOA, por sus siglas en inglés) formalizó su candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de 2036 tras remitir una carta de intención formal al Comité Olímpico Internacional (COI), según confirmaron este martes a EFE fuentes de la asociación de este país asiático.

La IOA envió el pasado 1 de octubre una carta al comité organizador de los Juegos formalizando sus intenciones de convertirse en la sede del evento en 2036, informaron las mismas fuentes.

El país asiático no ha desvelado todavía la ciudad que encabezará la candidatura. Varios medios indios, sin embargo, han señalado a la ciudad de Ahmedabad, en el estado occidental de Gujarat, como la favorita por la enorme inversión en infraestructura deportiva que está recibiendo en los últimos años.

El país nunca ha organizado unos Juegos Olímpicos, pero sí ha sido sede de otros eventos internacionales como los Juegos Asiáticos en 1982, en Nueva Delhi, o más recientemente en 2010 los Juegos de la Mancomunidad, también en la capital.

Chile, Indonesia, Polonia o Alemania ya han mostrado su intención de competir por la celebración de los Juegos Olímpicos, mientras que Qatar o Arabia Saudita también figuran en todas las previsiones.

🚨 OFFICIAL – Indian Olympic Association submits formal bid to host 2036 Olympics 🇮🇳

IOA has officially submitted a Letter of Intent to the International Olympic Committee pic.twitter.com/SmGqSNVb0y

— The Khel India (@TheKhelIndia) November 5, 2024