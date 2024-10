– ¿Cuándo te subiste por primera vez a una tabla pensaste que durarías 20 años?

– Uffff no, nunca lo esperé. En realidad no. Fue un abrir y cerrar de ojos.

Jorge Salgado respira skate. Desde que era menor de edad y recibió su primera patineta un poco antes de los 15. Se trató de un regalo inesperado, pues poco y nada sabía de la disciplina. “Es que en realidad mi origen es de barrio y calles de tierra. Ahí no existía el tema del skate, era totalmente desconocido”, expresa.

De ahí en más inició una vida pegada a la especialidad. No se apartó más. Cada momento libre fue buscar lugares, especialmente con pendientes, para lanzarse a intentar nuevos trucos y movimientos.

Hoy, dos décadas después, Salgado es todo un referente entre los skaters penquistas. El ‘Duende’, como es conocido, se pasea por patinódromos y skateparks, aconsejando a quiénes recién comienzan, y también disfrutando de cada oportunidad para subirse él. Porque el tiempo pasa, pero la pasión ha crecido con el tiempo.

En medio de la inauguración de la tienda Vans -la más emblemática para los que practican skate- en el Mall Plaza del Trébol, en el límite Concepción/Talcahuano/Hualpén, Jorge conversó con BioBioChile.

Los orígenes en el skate: la tabla rota de regalo que cambió todo

– ¿Jorge, en qué momento comienza tu relación con el skate?

Es que en realidad mi origen es de barrio y calles de tierra. Ahí no existía el tema del skate, era totalmente desconocido. Gracias a un amigo de mi hermana que me regaló un skate roto en ese momento.

– Debes haber sentido una conexión especial para durar tantos años

Sí, la verdad me llamó mucho la atención. De inmediato quise como aprender más sobre el deporte y eso me ha ido como escalando. Desde muy niño, hasta ahora.

– Cumpliste 20 años sobre una tabla. ¿Cómo se hace para no perder la pasión y aguantar fuertes caídas?

Bastantes caídas, sí. Yo creo que primero hay que ser bien duro de cabeza. No ser como tan sensible a las caídas, sino que uno se cae y se tiene que volver a parar. Y eso uno lo va guiando en distintas situaciones de la vida. Así yo lo miro en realidad: si tú sientes una pasión o un amor por algo, lo debe hacer hasta el final de los tiempos.



(VIDEO CRÉDITO: Nicolás Garay)

– Las caídas también dejan enseñanzas…

Así es. Una caída te va a dar como más fuerza. El papel de levantarte y poder cumplir tu objetivo que llevas, sirve.

– ¿Qué ha cambiado en el skate nacional desde que empezaste hasta ahora?

Lo que más he visto es que ha ido evolucionando a nivel nacional. Se han abierto más puertas en relación a los skateparks, existen muchos más. En el tema de la arquitectura también hay mejores diseños y eso se hace una motivación extra, porque se ve la evolución del skate que va teniendo un año tras año. Antiguamente en Concepción específicamente no existían skate park.

– ¿Y ahora?

Ahora tenemos ya unos cinco skate park. Hay en Lorenzo Arenas, otro en el Parque Ecuador que fue el primero. Tenemos en Chiguayante también y ahora están construyendo uno en Coronel. Entonces ya la región se estaba hablando que hay varios. En Los Ángeles también hay uno, y los cabros en Chillán también están peleando por un espacio mejor. Entonces hay una evolución en el sur de Chile,

– El deporte además se ha ido profesionalizando. ¿Cómo ves el ingreso a competencias como los Juegos Panamericanos u Olímpicos?

Sí, todo es más profesional. Ya no es sólo como el típico skater callejero en la pobla y que está ahí, y no sale de ahí. Ahora quieren dedicarse tal cual como existen otros deportes, ya sea natación, fútbol, básquetbol. Todos quieren ir evolucionando, quieren salir de su de sus barrios, y el skate también es muy de barrio. Entonces, bueno, la opción de los Juegos Olímpicos hacen que evolucione la persona, que crezcan, que se motiven y puedan como subir el nivel del país.

Los talleres de skate a niños vulnerables: “Muchos de ellos necesitan un escape a su vida”

En medio de su evolución en el skate, Jorge Salgado tuvo la idea de comenzar a impartir talleres para las futuras generaciones de la disciplina en la zona.

Fue 2013 cuando comenzó con el proyecto que mantiene hasta estos días. Los participantes han ido cambiando. Pero él se mantiene firme.

– ¿Cómo funciona los talleres que impartes a niños?

Es como una Escuela de Skate que vengo impartiendo de hace varios años. La actividad con los chicos no la puedo hacer todos los días, pero trato de hacerlo gradual.

– Me imagino que es un aprendizaje constante para ti también

Sí, pues he tenido situaciones de niños vulnerables que necesitan como un escape de su vida. Y ahí los tomamos, los sacamos adelante y ahora hasta chicos que siguen andando y son felices.



(VIDEO CRÉDITO: Miguel Palma)

– ¿Y cuántos participan habitualmente?

No son tantos niños en total. A veces es por temporadas. Ha pasado en ocasiones que son unos cinco los que lo toman, hasta otras que son dieciséis. Por ahí, aproximado.

¿Cómo es tu trabajo con los chicos?

Trato de que sea más personalizado lo que le voy a enseñar al niño, entonces mejor si no son tantos. Espero que sea simple, la idea es que pueda andar.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar en el skate o que lleva poco tiempo?

Lo principal es que no le teman mucho las caídas, eso es lo primordial. Que cuiden de su cuerpo también, que cuiden de su salud. Que si quieren subirse lo hagan con la mayor responsabilidad y con la felicidad posible, tanto que irradie esa motivación para los demás, ahí

vas creciendo tú también como persona.

– Paciencia y constancia también…

Sí, porque la persona que se quiere motivar en el skate tiene que saber que no es un deporte que va a practicarse de un día para otro y ya va a sacar un truco, sino que necesita constancia, necesita motivación, apoyo también, porque no es fácil.

¿Alguna vez quisiste profesionalizar más tu carrera de skate?

Sí, he sido más freestyle. Pero sí, lo pensé cuando era no sé, hace como unos 10 años atrás. Yo pensaba que sí podía, pero, bueno, pues la vida me hizo profesionalizarme, quizás más como persona que como skater se podría decir así. Ahora le va a tocar a otros chicos y eso es lo que uno busca también, pues uno busca a esos pequeños cabros que tienen el don y los sacamos adelante.

Una cerveza artesanal propia, estudios online en universidad de EEUU y redes sociales

– ¿A qué más te dedicas en la actualidad?

Tenemos con un socio amigo una cervecería artesanal, también curso estudios de logística, que lo hago vía Internet en una universidad de Estados Unidos.

– Bien diverso, entonces

Trato siempre ir aprendiendo día tras día distintas cosas nuevas, distintos oficios también. Cosas que me separen también mi cabeza del skate, porque ahora ya no puedo estar pensando 100% en el skate todo el día y todos los días, porque me va a terminar matando, como la rutina mata.

¿Y te resulta?

Sí, trato de poder hacer también varias cosas y también de poder proyectar varias situaciones que me separan un poco del skate. Ayuda para después a uno encontrarse de nuevo con el skate, valga la redundancia, y estar aún con más fuerza.

– De dejar la tabla ni hablar por ahora

Ni hablar, no, no, no. Esperemos que no. Por eso trato de cuidarme harto las lesiones que tengo, la alimentación que es súper importante. Agradezco igual a las personas que me apoyan detrás del skate, ya sean los médicos de Kinesiología Avanzada que colaboran en mis lesiones en terapias o cuando necesito superar un dolor de espalda, como también auspiciadores de ropa y tablas como Winka Skateboards, Betasnow y Skatemarket.

– Te he visto bien activo en Redes Sociales. ¿Ha sido un aliado?

Claro, en estos tiempos ya como es un mundo muy de redes, muy conectado, es necesario tener la red social donde uno también pueda mostrar hacia el mundo hacia la gente, lo que uno hace tengo, Tengo mi cuenta en Instagram.

¿Qué puede encontrar la gente que te visite?

Ahí subo en realidad a todo mi material de lo que hago diariamente, lo que estoy haciendo en relación con el skate. Así se mueve ahora todo. Ya más digitalizado. Mis redes están abiertas para todos.