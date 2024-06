Las skater chilena Valentina Petric debutará por primera vez en los X Games, juegos de deportes extremos más importantes del mundo, los cuales se realizarán entre el 28 y 30 de junio en Ventura, California.

Valentina dirá presente en la categoría Skate Street y se suma así a Macarena Pérez, quien competirá por ser la mejor en el BMX Freestyle.

La carrera de las mujeres en deportes de acción ha tomado vuelo durante la última década, dado el empoderamiento y la apertura de oportunidades para su crecimiento profesional.

A lo anterior se suma que los Juegos Olímpicos sumaron las disciplinas como el skate, surf, BMX, entre otros a la competencia, teniendo las mujeres un espacio importante dentro de la escena.

Los X Games no se quedaron atrás y en la nueva versión del evento, que se realizará entre el 28 y 30 de junio en Ventura, California, contará con la participación de mujeres en sus diferentes disciplinas.

Valentina Petric en Skate Street y Macarena Pérez en BMX Freestyle fueron convocadas a dicha fecha, siendo las primeras representantes en la historia de Chile en competir por quedar dentro de las mejores del mundo.

El trabajo que han realizado ambas atletas Vans hoy se ve reflejado y avalado por los más importantes campeonatos alrededor del mundo, habiendo participado en las clasificaciones de París 2024, Juegos Panamericanos, Odesur, entre otros, obteniendo importantes resultados para el país.

Cabe recordar que Valentina hizo historia al ser la primera chilena en competir en skate en los Panamericanos Santiago 2023.

Petric dijo presente en la Explanada de los Deportes Urbanos de Ñuñoa, donde intentó competir de igual a igual con las mejores a nivel continental.

Tras todas sus pasadas, la chilena acabó en la sexta posición de la general, cerrando un buen desempeño.

Cuándo y dónde ver a la chilena Valentina Petric en los X Games

Valentina Petric abrirá los X Games el día viernes 28 de junio a las 14:15 hora Chile en la ronda del Monster Energy Women´s Skateboarding Street Elimination.

Mientras que Macarena Pérez comenzará a las 18:30 del mismo día en el Women´s BMX Park on the SONIC Park Course. Dependiendo de su performance pasarán a la segunda ronda el día sábado.

Las pasadas de las atletas Vans en la nueva versión de los X Games Ventura entre el 28 y 30 se podrán ver a través de Youtube o bien en la web de los X Games.