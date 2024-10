La noche del martes en NXT, la luchadora chilena Stephanie Vaquer triunfó en su primer combate televisado en la marca al vencer a Wren Sinclair.

Durante la semana pasada, la oriunda de San Fernando realizó su aparición oficial en la WWE junto a su compañera japonesa, Giulia, atacando a la campeona femenina Roxanne Perez y a su aliada, Cora Jade.

En el mencionado combate, Vaquer triunfó sin problemas ante Sinclair, recibiendo la ovación del público.

Posteriormente, Perez y Jade atacaron a la deportista nacional, que fue rescatada esta vez por Giulia.

De esta forma y alentando el desafío venidero, Stephanie Vaquer y Giulia enfrentarán a Perez y Cora Jade en una lucha en parejas, fijada para el domingo 27 de octubre en el evento NXT Halloween Havoc, que tendrá sede en Pensilvania.

Además de su logro en el cuadrilátero, la chilena también se consolida en su posicionamiento en el mundo de la lucha libre.

El especializado medio Pro Wrestling Illustrated (PWI) puso a Stephanie Vaquer como la quinta exponente más popular de su disciplina a nivel mundial, gracias a sus destacados pasos por New Japan Pro-Wrestling de Japón (NJPW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (México), su último escalón antes de firmar por WWE en julio del presente año.

.@Steph_Vaquer is making a statement in her debut! 👊#WWENXT pic.twitter.com/yJ0kCxFAX2

— WWE (@WWE) October 16, 2024