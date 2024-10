El martes por la noche, la luchadora chilena Stephanie Vaquer realizó su debut en la World Wrestling Entertainment (WWE), al realizar su primera aparición en la marca NXT.

En su intervención, la oriunda de San Fernando se unió a Giulia en un segmento donde atacaron a la campeona femenina de la marca, Roxanne Pérez, y a Cora Jade.

Inmediatamente, ambas ingresaron al cuadrilátero para atacar a sus rivales, hasta sacarlas del ring. Posteriormente, Vaquer y Giulia levantaron el título femenino de NXT, dejando en claro sus pretensiones en la compañía.

Además, la peleadora nacional supo que Wren Sinclair será su primera rival, en un combate fijado para la próxima semana.

Cabe mencionar que la contratación de Stephanie Vaquer en la WWE fue anunciada por el legendario Shawn Michaels en julio del presente año.

Previo a su aterrizaje, la exponente de la lucha libre se lució en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) de México y en New Japan Pro Wrestling (NJPW) de Japón.

SHE'S HERE!!!

Stephanie Vaquer has arrived and just took out @CoraJadeWWE and @roxanne_wwe alongside Giulia! 😱@Steph_Vaquer @giulia0221g #WWENXT pic.twitter.com/WQwXsVI1ZX

— WWE (@WWE) October 9, 2024