Sammis Reyes, primer chileno en llegar a la NFL, sufrió el lunes uno de los golpes más fuertes de su carrera deportiva. Fue despedido por los Minnesota Vikings en la previa del inicio de la temporada del Fútbol Americano estadounidense.

Los ‘Vikingos’ detallaron que la exclusión del oriundo de Talcahuano es parte de las reducciones de plantilla antes de la campaña 2024. En total, fueron 14 los deportistas despedidos en el equipo de Minnesota.

Consignar que todos los equipos de la NFL deben reducir sus plantillas de 91 a 53 jugadores, teniendo plazo para eso hasta hoy martes 27 de agosto. La temporada regular arranca este jueves 5 de septiembre y los Vikings debutan el domingo 8 ante los New York Giants.

Pese al mazazo que sufrió el deportista nacional, Reyes no se amilanó y publicó un emotivo mensaje en redes.

“Las batallas más duras se las dan a los soldados más fuertes. Sigue metiéndole Sambo”, escribió el exjugador de Washington Football Team y de Chicago Bears.

Los fanáticos de Sammis reaccionaron de inmediato a la publicación. “Aguante Sami rendirse no es una opción“, “aguante tienes de sobra. A seguir luchando”, “eres un ejemplo de trabajo duro y mentalidad” y “quien no arriesga, no cruza el río !!! Tú arriesgaste, para todos los que te llaman vende humo“, fueron algunas de las frases de apoyo.

Incluso la madre del deportista nacional, Rossana Martel, respondió al escrito: “¡Así es, hijo! Y no puedo estar más orgullosa de ti. Te amo”.

En suelo estadounidense revelaron las razones de su despido

En Estados Unidos analizaron el ‘sobre azul’ para Sammis Reyes del equipo de Minnesota, coincidiendo que el chileno no logró “impresionar” al cuerpo técnico de los Vikings.

“Reyes siempre tuvo pocas posibilidades de entrar en el plantel de Minnesota. Esta temporada baja fue su primera acción de regreso en la NFL después de un breve retiro. El chileno no logró salir al campo lo suficiente como para impresionar al cuerpo técnico de los Vikings y tuvo que salir”, puntualizó CBS Sports.

En tanto, ESPN señaló sobre el ex Washington Football Team, Chicago Bears y Jacksonville Jaguars que “en esta pretemporada el chileno participó en varias jugadas con los equipos especiales en los tres partidos que los Vikings disputaron ante Raiders, Browns y Eagles, pero sus actuaciones no le alcanzaron”.

Por último, el sitio especializado Fantasypro apuntó que “Reyes estaba trabajando para regresar después de lidiar con múltiples lesiones en la cabeza en su corta carrera. Desafortunadamente, no pudo abrirse paso en la posición de ala cerrada en Minnesota“.