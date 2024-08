El chileno Sammis Reyes, primer nacional en llegar a la NFL, recibió un mazazo de parte de los Minnesota Vikings en la previa del inicio de la temporada del Fútbol Americano estadounidense.

Y es que el jugador chileno fue despedido del equipo en el primer recorte de plantel, por lo que no será parte de la escuadra de Minneapolis.

Así lo informaron los Vikings en un comunicado, donde detallaron que la exclusión de Sammis Reyes es parte de las reducciones de plantilla antes de la temporada 2024.

En total, fueron 14 los deportistas despedidos en el equipo de Minnesota este lunes.

De acuerdo a SI, “ninguno de estos movimientos es sorprendente”, ya que “todos estos jugadores estaban en la categoría de los que no tenían muchas posibilidades de ganarse un lugar en el plantel”.

Vale recordar que todos los equipos de la NFL deben reducir sus plantillas a 53 jugadores, teniendo plazo para eso hasta este martes 27 de agosto.

La temporada regular de la NFL arranca este jueves 5 de septiembre. Los Vikings deberán visitar el domingo 8 a los New York Giants.

The #Vikings have announced roster moves ahead of tomorrow's 53-man roster deadline.

— Minnesota Vikings (@Vikings) August 26, 2024