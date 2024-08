Un insólito e histórico episodio se vivió en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), específicamente en el cruce entre los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays en Fenway Park.

Por primera vez un jugador, Danny Jansen, defendió a ambos equipos en el mismo partido.

Los Red Sox y los Blue Jays se enfrentaban el pasado 26 de junio, en un encuentro que fue suspendido en la segunda entrada, debido a la lluvia, la situación, es que, para dicho juego Jansen era el receptor del conjunto de Toronto.

Cuando el juego fue suspendido por los árbitros, Jansen, quien figuraba como séptimo en el orden ofensivo de los Blue Jays, se encontraba en la caja de bateo, con un hombre en la inicial y un strike en su cuenta.

Al ser suspendido en la segunda entrada, el encuentro no cumplió con los cinco episodios reglamentarios para ser oficial, debido a esto el juego fue reanudado este lunes desde ese segundo capítulo, lo que indica que ambos equipos debieron disputar las ocho entradas restantes que forman parte de un partido regular.

En este periodo de tiempo, antes de la reanudación de este juego, Jansen fue adquirido en un cambio por los Red Sox el pasado 27 de julio y, al alinearlo como séptimo como parte de sus nueve jugadores para el partido, el receptor se convirtió en el primero en participar en un mismo encuentro con dos equipos.

Según las reglas de MLB, aunque el partido no fue oficial, a su reinicio, las estadísticas son validadas, por lo que Jansen figura de manera legítima en ambas alineaciones.

Jansen, quien fue sustituido en la alineación de los Blue Jays por el bateador emergente Daulton Varsho, quien terminó ponchándose ante los envíos de Nick Pivetta, concluyó el encuentro con un imparable en cuatro turnos, mientras los Red Sox cayeron (1-4) frente a los de Toronto.

“El béisbol lleva mucho tiempo jugándose, hay muchas cosas que han sucedido en el juego. Así que me sorprendí al ver que sería el primero. En cualquier momento puedes ser parte de la historia de este gran juego, es agradablemente único”, dijo Jansen a la prensa, ante este hecho único que lo llevará a las páginas históricas del béisbol estadounidense.

June 26th: Danny Jansen catches for the Blue Jays vs the Red Sox. The game was suspended by rain.

The game resumed today with Danny Jansen catching for the Red Sox vs the Blue Jays.

The first player in MLB History to play for both teams in the same game pic.twitter.com/zS9CQxZGtK

