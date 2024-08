Una sorpresiva aparición pública remeció el ‘mundo deportivo’ en las últimas horas. Shanon (52), madre biológica de la mejor gimnasta de la historia, Simone Biles, concedió una entrevista donde pidió perdón a la deportista por abandonarla cuando tenía 6 años.

La progenitora de la atleta estadounidense conversó con el Daily Mail de Inglaterra, instancia en la que, además, explicó la razón de su decisión.

“Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo”, explicó Shanon, en referencia a un problema de acción a las drogas que asegura ya haber superado.

“Solo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado, sigamos adelante”, agregó emocionada.

“Tengo su teléfono, pero no lo usaré. Quiero que ella se comunique conmigo”

Shanon también reconoció que durante 46 años se ha mantenido actualizada sobre su hija. En gran parte, porque no ha perdido contacto con su padre, la persona que la adoptó luego que Simone pasara por distintas casas de acogida.

“Lo que oigo sobre ella es a través de mi padre. Hablo con él todo el tiempo… Si necesito saber algo, llamo a mi padre. Le pregunto por Simone él me mantiene informada”, detalló.

En cuanto a la posibilidad de conversar directamente con la medallista olímpica, Shanon admitió que tiene su contacto telefónico pero que “no lo usaré. Quiero que ella se comunique conmigo”.

“Solo tengo que esperarla. No puedes presionar a nadie… Tengo paciencia. La estoy esperando”, acotó.

Finalmente, sobre qué le diría a Simone Biles, Shanon sostuvo que “Me gustaría sentarme y hablar contigo y responder a todas las preguntas que puedas tener. No sé qué te han dicho, pero quiero que escuches la verdad”.