El gesto de Simone Biles tras perder segundo oro en París 2024: su ’rival’ Andrade le ganó en suelo

Simone Biles acaparó todas las miradas en su avallasador regreso olímpico. Con tres medallas de oro y una de plata conseguidas en París 2024, faltaba otra disciplina más a nivel individual: la final del suelo en la gimnasia artística femenina.

Sin embargo la estadounidense, gran favorita para llevarse la presea dorada, fue superada por la brasileña Rebeca Andrade, su gran rival.

Pese a su lucha en la competencia, lo concreto es que ambas tienen buena relación y si de espíritu deportivo se trata, en los Juegos Olímpicos llevados a cabo en Francia hoy quedó todo demostrado al respecto.

Y es que tras no llevarse el oro en suelo, Biles decidió reconocer a Andrade de una especial manera: se arrodilló ante ella en el podio, en compañía de su compatriota Jordan Chiles, para celebrar lo logrado por la brasileña.

Rápidamente, el momento se volvió viral e hizo estremecer las redes sociales. “Esto es todo”, publicó la cuenta oficial de los JJOO.

This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg

— The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024