La esperada audiencia contra el entrenador Marcelo Gajardo y Ximena Restrepo -madre de la atleta Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics- se llevará a cabo este viernes. Un juicio que se originó luego de la denuncia de discriminación y malos tratos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en contra de Berdine Castillo y Poulette Cardoch.

Justamente, esta última deportista conversó con La Tercera y develó un polémico encuentro con Restrepo mientras se encontraba como espectadora del Challenger Grand Prix disputado en el Parque Estadio Nacional, el pasado 28 de marzo.

En ese sentido, Cardoch dio detalles de dicho cruce y, además de recalcar que no buscará ninguna conciliación con la dirigente, reveló lo conversado entre ambas.

“Ximena me habló en el Grand Prix. Estábamos viendo el campeonato con mi grupo de amigos, muy tranquilos. Me tocó el hombro preguntándome si podíamos hablar. Le dije que no, que prefería que no y que no podía. Me dijo que lo entendía, pero de todas formas me siguió hablando. Me preguntó si realmente lo que yo quería era llegar a juicio, si quería ir, estar ahí ante jueces, que me preguntaran y que me interrogaran. Le dije que sí, que eso era lo que queríamos, que íbamos a seguir con ese proceso“, comenzó relatando la atleta oriunda de Rengo.

En el momento en que Restrepo le insistió en encontrar un acuerdo previo a la audiencia y luego de que la deportista se negara, la propia denunciante reveló: “Me dijo que estaba en nuestras manos poder cerrarlo, no llegar a juicio y que esto no siga siendo más polémico, que no se siga manchando al deporte y al atletismo. Le respondí que esto, lamentablemente, ya se había ensuciado. Para mí lo correcto es seguir con este proceso y llegar a una sanción. Para nosotras no hay posibilidad de conciliación en todo esto”.

Pese a las ‘presiones’ de la vicepresidenta de World Athletics, Cardoch también se dio el espacio para dar a conocer el desgaste que ha significado este proceso judicial para ambas partes.

“Me dijo que siente todo lo que está pasando y que lamenta la situación, que están todos afectados. Le dije: ‘imagínese como ha sido esto para nosotras’. No ha sido fácil ni para mí ni para Berdine. Quedó en eso la conversación, yo no dejé abierta la puerta de la conciliación porque no es lo que estamos buscando. Con Berdine queremos llegar a una sanción concreta”, cerró.