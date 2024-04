Fernanda Mackenna, multicampeona nacional de atletismo, se defendió en las últimas horas de las acusaciones en contra de ella y de su madre, Leslie Cooper, por la polémica de la prueba del 4X400 femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Y la deportista anunció el día de ayer su retiro del atletismo, a sus 37 años. “Las que son mamás me entenderán lo difícil que es poder compatibilizar el alto rendimiento sin una red de apoyo (…) Lo que por años ha sido mi pasión y elección, ha perdido fuerzas, ha pasado más a sentir que estoy haciendo ‘sacrificios’ en vez de disfrutar cada momento”, dijo en redes.

“En esa dualidad entre ser mamá y ser atleta, que debería descansar, pero estoy a mil con mi hija, en esa culpa que debería estar con mi hija, pero estoy entrenando”, agregó.

Mackenna fue una de las atletas que entró a la posta 4×400 femenina de Santiago 2023, luego que Marcelo Gajardo haya decidido restar de la prueba a Poulette Cardoch y Berdine Castillo. Incluso, Castillo acusó a la madre de Mackenna, la directora del Comité Olímpico de Chile Leslie Cooper, de presionar junto a Ximena Restrepo para que ellas no fueran reincorporadas.

En entrevista para La Tercera, desde Nueva Jersey, la múltiple medallista en 400 metros, relevo 4×400 y relevo 4×100 se desahogó y apuntó que “se han dicho muchas mentiras; me pisotearon, me ningunearon”.

Mackenna admitió que toda la polémica por lo de los Panamericanos fue clave para su decisión de dejar la actividad. “Todo lo que vino después de los Juegos Panamericanos ha sido muy duro. Un nivel de distorsión de la historia y de mentiras que para mí emocionalmente ha sido durísimo. Fuimos enjuiciadas con acusaciones gravísimas, que muchas de ellas no tienen fundamento”, dijo.

“Se han dicho muchas mentiras. Es un daño tremendo y todo esto fue por una decisión técnica. Yo entiendo que estas decisiones no pueden caer bien o te pueden hacer sentir mal, pero todo lo que vino después de los Juegos ha sido muy feo”, añadió.

Los dardos a la Fedachi

“Acá hubo seis víctimas y en eso creo que la Federación (Fedachi) fue súper penca. Yo siento que me pisotearon, me ningunearon. Yo me pregunto por qué defienden tanto que las que tenían que correr eran las mejores marcas del 18 de septiembre si ellos me terminaron poniendo a mí en la papeleta. Si ellos hubiesen considerado ese criterio tendrían que haber puesto a la Violeta (Arnaíz) no a mí, porque yo después del 18 de septiembre conseguí la quinta mejor marca, entonces ellos mismos se contradicen”, apuntó.

“Es súper penca que después de haber dado 20 años por el atletismo chileno, haber competido en Mundiales, en Panamericanos, haber sido medallista sudamericana, haber batido tres récords de Chile que llevaban más de 20 años, que me ningunearan y pisotearan como si yo fuese una cualquiera”, complementó.

La ahora exatleta negó además la participación de su madre en las decisiones finales del 4×400. “Berdine Castillo mencionó en televisión que mi mamá la hostigó, me encantaría saber cuándo, dónde y cómo, porque nadie le ha preguntado eso. Las Federaciones son autónomas, pese a ser directora del COCh no tiene forma de interferir. Quienes sí pudieron haber intervenido fue el entrenador de Poulette Cardoch que es el jefe del área de velocidad de la Federación y el entrenador de Berdine, que es el hijo del presidente de la Federación”, expresó.

Respecto a lo ocurrido en la previa de la posta, la santiaguina dijo que “el Gerente Técnico de Fedachi (Felipe De la Fuente) hizo un control para la posta 4×100 porque una de las corredoras sintió que no corrió bien en el Panamericano, pero para la 4×400 no hicieron lo mismo y estaban considerando las marcas del 18 de septiembre. Entonces yo fui a expresarle que me parecía injusta esa decisión y él me dijo te encuentro la razón, Marcelo (Gajardo) tomará la decisión de quiénes correrán y les informará”.

“Yo como atleta obviamente le voy a hacer caso al entrenador a cargo si el mismo Gerente Técnico también me dijo eso. Después fuimos muy enjuiciadas de por qué no prestamos apoyo, qué cómo corrimos, cuando nosotros no teníamos idea de lo que ellos tienen detrás. Ellas dicen que sabían de meses anteriores que iban a correr, ¿por qué nadie me dijo eso?”, añadió.

Consultada, por último, si habrá sanciones en la audiencia, la ‘Feña’ indicó que “para mí esto de buscar que haya una sanción y que no se vuelva a repetir, claramente no se puede repetir en el sentido de que no se puede llegar y sacar a un entrenador así de la pista. Dejar un equipo botado y la separación de equipo que hubo tampoco pueden volver a pasar. Todo el odio que hemos recibido en redes sociales yo y Martina (Weil) gratis no debería pasar”.

“Este fue un problema de liderazgo por parte de los dirigentes de la Federación. Lo más irónico es que pusieron bien claras las bases de quiénes integran los relevos y justamente es lo que hizo Marcelo (Gajardo)”, cerró Fernanda, quien espera una disculpa pública de Fedachi.