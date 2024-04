La atleta nacional Poulette Cardoch reacciono este martes, con un mensaje en redes, al fallo adverso en la polémica del relevo 4×400 femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Recordar que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) decidió de manera unánime absolver a Ximena Restrepo y el entrenador Marcelo Gajardo de las denuncias realizadas por Berdine Castillo y Cardoch, quienes habían acusado malos tratos, y actos racistas y discriminatorios, en una audiencia que duró 12 horas el último fin de semana.

Un tema que ha dejado mucho que hablar. Tras la resolución del ente que preside el abogado Eduardo Arévalo, se destapó un nexo importante entre Carlos Castro, abogado de Restrepo, con tres de los cinco jueces que fallaron en la audiencia.

Además, las denunciantes, Castillo y Cardoch, no pudieron realizar su declaración ante los jueces del Comité. En el veredicto, el CNAD explicó que las atletas “no declararon en el presente juicio, por no haber sido solicitado oportunamente por el abogado de las denunciantes, Sr. Sebastián Buré”.

Y en las últimas horas, Cardoch sacó la voz. La velocista se enfocó en agradecer las muestras de apoyo y mirar hacia adelante con fuerza para “enfrentar las irregularidades, injusticias y sinsabores que trae el deporte”.

La deportista de 27 años escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Por más que los días pasen, agradezco infinitamente las muestras de respeto, afecto y cariño de quienes me conocen y de quienes no”.

“Estoy volviendo a darle foco a mis objetivos deportivos, a mis próximos logros y a la fuerza para enfrentar las irregularidades, injusticias y sinsabores que trae el deporte”, complementó.

Continuando con su relato, la ingeniera comercial agradeció “a todos y a todas que, de todas las formas posibles, me han apoyado en este camino y no me han dejado de alentar, incluso, en las redes sociales”.

“Como siempre he dicho: seguimos y aún más firme con la motivación de todos ustedes”, cerró Cardoch.

Recordar que Poulette fue la primera deportista en hacer público, el pasado 6 de noviembre, el haber sido “bajada a última hora” de la final del relevo 4×400 femenino de Santiago 2023.