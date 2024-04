“Un resultado así fue como una abofeteada a las chiquillas que vivieron una situación que para nada se la doy a alguien. A nadie”. Con estas palabras Valeria Alonso resumió su sentimiento de injusticia por el veredicto del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) que absolvió a Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo de las denuncias de malos tratos y actos discriminatorios de las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch, y el entrenador Juan Pablo Raveau.

Alonso, dirigente del atletismo de Iquique y designada como representante del Fedachi para el Decreto 22, realizó una investigación que duró cerca de cinco meses. Tomó declaraciones de deportistas involucrados y de testigos presenciales, y asegura que, según sus pruebas, sí hubo vulneración a las denunciantes en el escándalo de la posta 4×400 de los Juegos Panamericanos 2023. Por lo mismo, le cuesta comprender la decisión del tribunal.

Así como no entiende el resultado, Alonso siente pena, vergüenza y decepción. No lo esconde. “Fue para mi impactante. O sea, unanimidad… es como pasar por encima de lo deportivo, lo transparente, todo”, expresa en entrevista con BioBioChile.

“Le estamos fallando a atletas que se la juegan por el país y no somos capaces de darle la justicia que merecen. Me dio pena, vergüenza y decepción. Eso es lo que siento”, remarca.

Decepción y pena: el veredicto que nunca esperó

– Ocupó la palabra decepción. Imagino que también sorprendida, fue un resultado contundente el del tribunal

Me gustaría que todo fuera acompañada de la razón por la cual me siento así, fuera acompañado de las pruebas de lo que digo, es porque el caso en sí fue investigado con mucho detalle. A raíz de la investigación en el desarrollo del juicio se presentaron pruebas a través de testigos presenciales de la situación, testigos además presenciales de las condiciones en que quedaron las atletas y también testigos con autoridad técnica, que respaldaban los dichos por el equipo técnico al referirse que la decisión tomada por el señor Marcelo Gajardo tuvo como consecuencia el caos dentro de la selección.

Lo digo porque acá a lo largo del caso quiso desestimarse, y de hecho se desestimó, lo técnico, aludiendo que solamente había que comprobar y evidenciar la discriminación, siempre avalada porque lo podremos leer después cuando obtengamos el respaldo de lo que fue. Porque como participantes de la audiencia vamos a poder tener después todo el acta. Pero a lo que voy es que el caso en sí ellos lo llevaron como que en definitiva lo más importante es que no hubo insultos probados, que no hubo palabras soeces que pudieran implicar maltrato.

– ¿Y qué fue lo que sí pudieron comprobar, a su juicio, en su investigación?

En general la investigación demostró que el maltrato es lo mismo que, en el fondo en lo universal, y es que no pasa solo con alguien que hiere con palabras o te golpea. Acá se trata siempre de analizar el caso a caso, y en este caso en particular, pasaba por un maltrato a través de una discriminación, de una acción técnica mal tomada, y que al final las atletas se sienten discriminadas porque se les aplica criterios que están fuera de lo establecido y finalmente ellas son las que se sienten humilladas, al sentirse sacadas sin una razón de peso técnica, y eso fue hecho en presencia de todos sus pares. A la vez el entrenador mide la misma situación, en el caso que, como ustedes no estuvieron presentes ni pudieron presenciar el juicio en sí, durante el desarrollo de preguntas a la señora Restrepo se pudo comprobar de su misma versión, de su misma declaración a través de preguntas del abogado denunciante, que ella no tenía ni capacidad ni autoridad para haber intervenido en alguna decisión técnica de ningún país que estuviera compitiendo ese día.

– Entonces, ¿Ximena Restrepo admitió su error en medio de su declaración?

Lo reconoció de su propia boca que no tenía la autorización para estar ahí. Reconoció que nunca fue la entrenadora de su hija ese día, autorizada bajo el código de entrenadores, y que ella no estaba en el listado sino el manager. Es decir, si analizamos todas la pruebas que presentamos, pudimos comprobar que ella se incorporó a la pista en forma agresiva, violenta, sin una autoridad frente al equipo técnico chileno, y ejerció una presión, una humillación de los técnicos al tratarlos de que ‘Ustedes no saben nada’, que ‘Están haciendo puras tonteras’, independiente de si el entrenador dice que fue con garabatos, en el fondo es el maltrato en sí.

– Imagino que las palabras toman más fuerza por tratarse de ella, vicepresidenta de World Athletics

La humillación de una autoridad de calibre de ella por sobre el entrenador, es un abuso de poder. Y tampoco fue reconocido (por CNAD). A pesar de todo, de todas la pruebas y por sus propias declaraciones que tendrán que aparecer en el acta, que fue lo que ella realmente aceptó, que ‘Yo no tengo ni tuve la autoridad’. Entonces, con todo eso me quedó un gusto de que, no sé cómo explicarlo bien, pero lo haré en simple. Se tomaron cinco meses, se tomó cinco meses la investigación, pasamos por doce horas de audiencia, con pruebas, con 9 testigos de los denunciantes, más 19 documentos que venían desde el COCH, de Fedachi, del equipo técnico, de declaraciones de atletas seleccionados, de técnicos de algunos con más de 50 años de experiencia, para que en 20 minutos un tribunal diera un veredicto. ¡En 20 minutos! Sin tomar un análisis profundo. Y que se nos diera un veredicto lapidario, sin ni siquiera poder entenderlo. Además es absolutorio, en la instancia que estamos (CNAD) es inapelable.

Sí, pudimos conversar con Eduardo Arévalo (presidente CNAD) y nos ratificó que no es apelable el fallo. Además se han sabido cosas, que no pudimos ver por que se cortó la transmisión, de que no se dejó que declararan las deportistas por un tema técnico del abogado de ellas. ¿Qué ocurrió?

Yo como responsable del decreto 22, te cuento que el decreto parte en el año 2020. Es sumamente nuevo lo de los protocolos que mueven a este decreto. Todo se está experimentando de lo que se debe o no hacer. Este es el primer caso que llega a esta instancia a través del decreto 22, el primero en la historia de Chile… y la verdad que yo no sé entonces para qué crearon este decreto 22, porque yo lo asumí, lo leí, lo estudié, me profundicé, el hecho de crearlo era para darle alternativa a las deportistas y técnicos de cualquier deporte, que se sientan vulnerados en sus derechos y no tenían antes una posibilidad rápida de expresar esa vulneración de derechos, y no tuvieran que llegar a un tribunal Oral Penal, Civil, porque era muy largo el proceso.

Y resulta que en este momento, pensando que íbamos a permitir que fácilmente se expresaran y dieran su vulneración en forma libre, terminamos viendo que lo hacen, a través de este tribunal, el CNAD, que no es el famoso tribunal Oral en lo Penal, pero termina siendo para mi una falsedad de derecho a las niñas. Porque acá ni siquiera tienen derecho a una defensoría pública. Ellas si no hubiese sido por un abogado, que es exatleta, que los defendió ad honores, porque no existe obligación de poner defensoría, es como que la disputa final se midió entre poderes legales extremos que aplicó el tribunal. Fue exageradamente estricto, como un tribunal oral, quedé sorprendida.

– ¿Y cuál fue la justificación que ocupó CNAD para que no pudieran declarar las atletas y el entrenador?

Cuando se cortó la transmisión pública ingresamos nuevamente a la audiencia y se aplicaron normativas, primero que si se presentó o no, que fue hasta ayer (día anterior al careo), que según la ley de transparencia deportiva implicaba que esta instancia era para presentar libremente las pruebas sin obligación de haber presentado ni planilla de puntos a tratar, era una posibilidad abierta, según la ley. Pero acá se aplicó la ley estricta de un tribunal civil cualquiera. Ahí es donde cae lo que dices que si bien se mandó invitaciones de cómo se iba a presentar esta prueba a través de denunciantes, se indicó que se iba a solicitar la normativa técnica. Yo no me acuerdo. Hay un nombre técnico donde nombras que tus denunciantes van a declarar o afirmar declaración, pero al no tener el detalle de los tres nombres y solo haberlo generalizado, se prohibió que pudieran declarar el sábado de manera presencial. Y de ahí ya estuvimos en una suma de objeciones y bloqueos.

– ¿Considera que hubo un error o mala actuación del tribunal?

Todos ya saben que el presidente del tribunal no es abogado. Arévalo no es abogado. Es egresado de derecho, no sé. Pero dime tú, habiendo cinco personas, donde los otros cuatro sí eran abogados, muchas de las decisiones que tomó a lo largo del juico el viernes y sábado, él no se tomaba ni pedía el tiempo para cuestionar, conversar y responder como comisión, sino que respondía de una, de manera ‘express’. Él tomaba la decisión sin consultar a nadie, en forma rápida. Dentro de mí yo decía: veo dos abogados, querellante y denunciado, dos que estaban rindiendo pruebas frente a alguien que no lo era. Muy extraña la situación.

El cambio tras rechazo de conciliación y otras cosas que no se vieron de la audiencia del caso Restrepo: “Lo único que ellos hacían es preguntar si hubo o no garabato”

A las personas que seguían al juicio, según los comentarios que se dejaban en la transmisión, les quedó la impresión que una vez que las deportistas no aceptaron la conciliación hubo un cambio de tonos y formas de parte de quiénes llevaban el caso ¿Lo sintió así?

Sí, lo sentí así. Lo puedo dar como lo que se dio es que el CNAD preparó luces, cámara, pantallas, publicó en todas partes que iba a ser transmitido, por decisión del CNAD, y a nosotros solo se nos informa que iba a ser transmitido por Youtube. Nadie lo pidió. Incluso lo cuestioné al principio, porque el abogado me informa que había consultado por el lado de las atletas de por qué se informó. Después dijimos ‘bueno, puede servir’. En el sentido que sería bueno que todos pudieran ver lo que está ocurriendo.

Pero me doy cuenta que no era así, que la transmisión estaba preparada para que si se aceptaba la conciliación fuera con luces, parafernalia, creo yo, para que quedara como que CNAD consiguió esto en pos de una buena relación en el deporte. Pero como las deportistas no cedieron, fue un cambio total. Se cerraron las cámaras, se bloqueó todo, no se aceptó ningún acercamiento en forma amistosa en cuanto a permitir que se emitiera una palabra afuera de lo estrictamente legal que ellos impusieron. Acá es muy claro que no se esperaba que se llegara hasta el final y no les interesaba que saliera a la luz pública que íbamos a presentar 9 testigos que iban a dejar puntos muy claros en contra de la señora Restrepo y el señor Gajardo

– Igual se pudo ver que durante su exposición le solicitaron ser “neutral” en un momento en que usted, además, confirmó otra denuncia formal a Ximena Restrepo

Lo encuentro bastante sospechoso, a mi entender, a mí se me quiso hacer pasar como una persona que no podía dar mi juicio porque debía ser neutral. Y yo aclaro que la función del decreto 22, que además se explica en distintas partes técnicas que me intenté capacitar, es que es similar a ser un fiscal. Investigar el caso, pero después uno por algo tomó una resolución. Yo después de varios meses de investigación llegué a la conclusión que existió maltrato, abuso de poder e incluso discriminación, en el caso que se pudiera determinar. Esto último basado en que yo decía, donde tú no elijes a una atleta que se le dice que había aumentado 2 segundos su mejor marca, pero lo mismo había ocurrido con Violeta, que era otra chica, y sin embargo se elige a violeta sin ninguna justificación.

Pero a qué voy yo, acá cuando uno es fiscal, que en este caso yo que soy responsable del decreto 22, llegué a una conclusión y a quien yo me debo es a las víctimas. Yo me debo y así me lo dicen los mandatos del decreto. No me podían impedir que yo mantuviera una imparcialidad sin emitir mi juicio, no podía. Así fue que me quisieron tapar la boca cuando doy el veredicto mío.

– Y ahí es cuando llega la confirmación de la otra denuncia

Sí, además, en mi veredicto, para que la gente supiera que las acciones de la señora Restrepo no fueron aisladas, hablé también de la denuncia formal que tuvo en los Panamericanos con un funcionario del dopaje. Entonces yo justificaba mi respuesta en que además yo me afirmé de que una persona repitiera su maltrato, en este caso a un funcionario, me indica a mi que es una persona que está acostumbrada, o le resulta normal, hacer esas acciones sin que exista consecuencia. Entonces para mi era importante haber demostrado al menos que hubo una falta de ella.

comillas Le estamos fallando a atletas que se la juegan por el país y no somos capaces de darle la justicia que merecen - Valeria Alonso

Su sentir, dice que es de decepción. ¿Pero por qué cree que se termina tomando esta decisión si tenían tantas pruebas y declaraciones?

Es que en lo que fueron majadero, que repitieron una y otra vez en el caso, fue decir que los testigos que presentamos todos evidenciaron que hubo interrupción de esta señora Ximena Restrepo en forma violenta, fuerte, agresiva, pero ninguno al extremo de decir ‘escuché un garabato’. El garabato fue lo que no se pudo confirmar y al parecer, para ellos, es la única demostración de maltrato. El caso de la chica Berdine que ella fue la que en su declaración que escuchó, llegando por detrás a la zona, y por eso Restrepo dice que no la vio físicamente a ella en su declaración, porque efectivamente no la vio, que al llegar ella Ximena dice a los gritos ‘por qué tiene que correr Berdine si compitió recién’. Ella lo reafirma en su declaración, y la gente alrededor, que llevamos como testigos, confirmaron que hubo gritos, ademanes de manos, entre otras expresiones. Y suena majadero, pero lo único que ellos decían era ‘pero hubo garabato’ o ‘usted escucho decir garabato’. Entonces ahí es donde digo que esto parece un circo. O sea es como un símil a la mujer, en lo típico y cotidiano, que cuando una mujer quiere demostrar que es víctima de violencia intrafamiliar que si no aparece golpeada casi hasta la muerte es lo más probable que se desestime la acusación.

– Usted que estuvo presencial a lo largo del todo el juicio, incluso en lo que no pudimos ver porque la transmisión fue bloqueada y el veredicto tampoco fue público ¿Cómo terminaron las denunciantes ese día?

El tema psicológico afectó y fue muy claro. En el caso de Poulette ella abrió su micrófono cuando ya se habían terminado las presentaciones finales de los abogados, en el cierre, ya se estaba terminando, y ella interrumpe, abre el micrófono, y dice ‘por favor yo necesito decir algo, porque siento que aquí se ha ignorado totalmente a nosotros y yo soy la afectada y no me han dejado hablar’. Y la iban a tapar de nuevo la boca pero ella siguió hablando y finalmente, al menos ella, no pudo terminar de hablar porque estaba demasiado quebrada. Ella encontraba insólito que todo quedara entre decir que hubo un garabato o no, y nadie se preocupara o pensara en ellas. Ella dijo algo bien fuerte, que dijo que lo más probable es que ‘a lo mejor yo no vuelva a competir unos Panamericanos, nunca más’. Porque ella quedó sensible, mal, dice que quizás no vuelva a repetir la marca, muchas cosas que se juega un atleta de alto rendimiento, y ella sintió que alguien que no justificó en ningún momento la razón correcta, la saca, la desmorona, ella quedó en el suelo, y en el impulso vio que a nadie le importó ver cómo dos personas quedaron así, afectadas, a raíz de decisiones, y queda todo en que si hubo garabato. Muy frío.

A ellas le dicen ‘No por favor, confíe en la justicia’. Nunca voy a olvidar esa frase. O ‘No se adelante’. ‘Nosotros somos lo correcto’. ‘Vamos a ver lo mejor para las víctimas’. O sea, fue esperanzar nuevamente a la joven. Imagínate cómo deben estar, yo estoy tratado que ella retome su ritmo. Lo de Berdine fue distinto, se vio más fuerte, se mantuvo todo este período durante la audiencia en competencia en España. Ganó pruebas. Es aplaudible lo que ocurre con esta chica, quizás no es primera vez que ella pasa por esto, eso la hace más resiliente. Me llevé una grato sorpresa con ambas. Con el entrenador también (Raveau). El entrenador siguió hasta el final por apoyo a su atleta, Poulette.

Ximena Restrepo, Gert Weil y más

– Imagino que no debe ser fácil siendo entrenador haberse involucrado en esto

Claro que no, pero para que veas, la ciudadanía creo que es la que dio una respuesta en bloque, sintió lo que se trató de transmitir. Sintió que al bloquear una transmisión cuando no te convenía lo que venía, y por eso dio respaldo a las victimas. Acá nadie lo dice, pero hubo víctimas y quienes libraron de todo.

Más encima, buscaron conciliación al final. En los cuatro meses anteriores jamás se acercaron a conversar o pedir conciliación, ni buscar conversación amistosa. Nunca. Prueba de ello es que ustedes saben que en el caso de las últimas competencias que hubo en el Estadio Nacional, dos semanas anteriores al caso, que ahí siguieron algunos exabruptos de parte del señor Gert Wail, con los mismos entrenadores, gritándose en plena cancha.

Recordemos que el esposo de esta señora, dijo que era un show, como que todo lo de las chicas era un show.

– Estamos hablando de gente, de apellidos importantes, en el atletismo…

Acá hay que decir qué buscaba la señora Restrepo, que se postula a ser la nueva presidente de World Athletics, y el señor Weil que está buscando la dirigencia o presidencia de Fedachi.

Otra cosa. Dentro de los testigos de la señora Restrepo tenía a siete personas. Ahí estaba Leslie Cooper, Fernanda Mackenna, y tenia a las otras chicas de la posta que eran Violeta, Anais, la Stephanie Saavedra, y al esposo de Saavedra, que vive en España y también es entrenador. Pero ellos los sacaron a todos el segundo día que lo habían publicado, no los presentaron. Porque acá presentar a Leslie Cooper, en qué posición ¿Amigo? ¿Dirigente? Si no estuvo presente en las acciones que estábamos analizando. Se les iba a hacer complicado porque el abogado de las atletas empezó a mostrar pruebas de que había amistad de por medio, que ocurrieron otras cosas internamente, técnicamente, que de ser cinco seleccionadas conseguir una sexta, que fue Mackenna. Tenía los mails del Coch, donde no venía Mackenna porque no tenia marca mínima… y tuvieron que pedir autorización especial al Coch y la autorizaron.

Hay hartas cosas que quedaron demostradas que después en 20 minutos todo queda en ‘no, no hay ninguna, prueba’ y vamos con el dictamen final.

– Por todo lo que nos comenta, parecía complicado que las atletas pudiesen ganar en la audiencia. ¿Cree que deberían seguir insistiendo en otras instancias?

Es que esto da para mucho. Como también yo decir que el tribunal, el CNAD ¿Da garantías a las víctimas? ¿Da realmente las garantías si no le dan ni la posibilidad de tener un defensor público que pueda ayudar? Porque esto al final termina siendo una guerra de poderes, termina siendo una parte con bufet de abogados contras la atletas. Esto de verdad fue como pasar una aplanadora. ¿Cuántos millones se habrá ganado el señor por ganar el caso? Fatal lo encuentro.

Hay muchas más cosas que no puedo divulgar ni decir, porque tengo que mantener mi información. Hay que ver si esto va a seguir, hay que ver qué quieren las atletas. Creo que acá no hay punto final aún.

– Si las atletas y Raveau deciden continuar con alguna apelación o solicitud de anulación en otra instancia ¿Está disputa a colaborar?

De mi lado, sin tener ninguna mayor injerencia, si lo solicitan las atletas de buscar mi investigación, los detalles, todo va a estar disponible. Por eso creo que hay que resguardar información. Debo asegurar que transparente no fue la audiencia y para mi lo que me motiva estar en este caso es escuchar, sea quien sea, a quiénes sufren abuso o maltrato y después esperar lograr justicia para ellos. Entonces, si me pregunta qué siento: decepción y vergüenza. Le estamos fallando a atletas que se la juegan por el país y no somos capaces de darle la justicia que merecen. Tanto así que Berdine pese a todo siguió compitiendo y ganando para Chile, mientras acá le dimos esta respuesta. Me dio pena, vergüenza y decepción. Eso es lo que siento.