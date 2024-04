El pasado sábado concluyó el juicio contra Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo, ambos demandados por Berdine Castillo y Poulette Cardoch tras el escándalo que se vivió en la posta 4×400 de los Juegos Panamericanos 2023.

Un litigió que tuvo en vilo al deporte nacional y que luego de más de 12 horas de juicio, dejó absueltos a los apuntados de racismo, discriminación y de presiones para la competencia que se disputó en el marco de Santiago 2023.

Sin embargo, poco se conocía del sentir y la postura de Berdine Castillo y Poulette Cardoch, quienes pese a esperar más de 5 meses por una sanción categórica para sus demandados, terminaron con las manos vacías.

No obstante, fue Berdine Castillo quien habló en una entrevista exclusiva con BioBioChile, donde entregó detalles que no se conocían de la audiencia y sobre todo, reveló su sentir tras el adverso veredicto que dictó el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD).

Las palabras de Berdine Castillo

En una entrevista, Castillo se sinceró y destapó algunos detalles dentro del juicio que despertaron la atención y más aún, tras el veredicto que absolvió a Restrepo y Gajardo.

-¿Cómo se desarrolló la audiencia y cuál es tu sentir tras conocer el veredicto entregado por el CNAD?

-Primero, no he podido conversar con Poulette (Cardoch), hoy se supone que vamos a hablar. He conversado con el abogado de nosotras y hemos compartido hartas cosas. Segundo, nos llamó la atención que los miembros primero habían compartido con el abogado de Restrepo. A raíz de eso, pedimos que se inhabilitaran y no se hizo (eran 4 miembros).

La duración de la audiencia fue de casi 12 horas donde rendimos muchas pruebas, se interrogaron a 12 personas, nosotras aportamos 19 documentos, 2 videos, audios, y ellos solo 2 testigos donde uno de ellos fue la hija de Restrepo, Martina Weil.

No dejaron que Poulette, yo y el entrenador de Poulette pudiera testificar. A Cardoch la callaron al final, entonces hubieron muchas cosas en la audiencia que nos pasaron a llevar, simplemente no nos dejaron declarar.

Cuando estábamos ahí, nuestro abogado, Sebastián Buré nos dice que nosotras íbamos a declarar y el juez dijo que no, que faltaba X documento y al final, por lo que entiendo, sí se habían enviado los documentos y sí o sí teníamos que declarar en el juicio, éramos parte importante del caso.

Los denunciados ni siquiera enviaron minuta y sin embargo, ellos pudieron declarar.

En la declaración de Ximena no pude estar presente, pero vi cuando habló Marcelo y se notaba que no estaba bajo juramento porque mintió descaradamente.

Tras esto, Berdine Castillo reveló los pasos a seguir para ella en relación con la polémica.

-¿Cuál es ahora el camino a seguir en relación con el veredicto y el caso?

-No hemos conversado si haremos algo después de este veredicto, pero sí sabemos que cosa son las que podemos hacer.

El tema es muy estresante y también, nos estamos exponiendo mucho nosotras con Poulette, pero la verdad no hemos conversado sobre el tema.

Todo este caso lo he intentado llevarlo bien, tratando de sacar mi mente de todo esto durante las competencias y he intentado rendir de la mejor manera, pero igual siempre hay algo ahí.

Eso sí, cada vez que compito trato de concentrarme en la carrera y eso me ayuda hasta ahora a tener buenos resultados.

-¿Qué se viene para ti ahora en lo deportivo?

Yo por ahora estoy contratada por un club en España que se llama Piélagos, donde se compiten en una liga de tres fechas y ya llevo una disputada.

Luego está el Iberoamericano que es en Brasil y después de eso vuelvo a España a disputar las competencias en las que ya estoy inscrita.

Después de eso será siempre entrenar y competir.

Por último y no menos importante, reveló su interés de seguir o no representando a Chile tras el polémico caso que se extendió por más de 5 meses.

-¿Has pensado en dejar de representar a Chile tras el jucio?

–No, nunca lo he pensado ni se me ha pasado por la cabeza. Tengo clara mi mente y separo las cosas, tengo más competencias de carácter individual, no solo corro el revelo 4×400.

Pero para dejarlo claro, nunca me he planteado dejar de competir y representar a Chile.