Las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch no pudieron declarar en audiencia contra Ximena Restrepo.

El pasado sábado el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) resolvió las denuncias contra Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo, realizadas por las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch por el escándalo de la posta 4×400 de los Juegos Panamericanos 2023.

En específico, la entidad dirimió en favor de los acusados debido a que no se pudo acreditar las acusaciones de actos racistas y clasistas, absolviendo de todo a Restrepo y Gajardo.

La resolución no ha estado exenta de polémica. Más luego que se confirmara que las denunciantes, Castillo y Cardoch, no pudieron realizar su declaración ante los jueces del Comité.

Se trata de un detalle no menor y que, para más de uno, perfectamente pudo haber influido en la decisión final.

¿Por qué no pudieron declarar Berdine Castillo y Poulette Cardoch?

El veredicto definitivo, entregado por los jueces, explica el motivo por el que no se aceptó que las atletas declararan.

En el séptimo punto del documento se detalla que “se deja expresa constancia, que las denunciantes, Srta. Cardoch, Srta. Castillo, y Sr. Raveau, no declararon en el presente juicio, por no haber sido solicitado oportunamente por el abogado de las denunciantes, Sr. Sebastián Buré”.

Así, se da cuenta de un ‘error’ del litigante de las deportistas quien, en diálogo con La Tercera, admitió que “yo me hago responsable de mi procesión”, pero hizo hincapié en que “en la Ley del Deporte en ninguna parte de la normativa se establece que eso está sujeto a un plazo. Ahí se mencionó que no estaban nombradas en la minuta, pero en la Ley del Deporte, en el articulo 40 que regula el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo es claro en señalar que enviar la minuta es facultativo y no obligatorio para las partes, entonces esto fue claramente una irregularidad del proceso”.

“También decir que Poulette quiso hablar una vez que había concluido la audiencia, ella se emocionó por el tema y el presidente no la dejó seguir hablando”, cerró.