Este viernes, el defensor chileno-argentino Matías Zaldivia fue confirmado por Ricardo Gareca en la nómina de la Selección Chilena de cara a la próxima doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas. El referente de Universidad de Chile atraviesa por un impecable presente, siendo líder y una de las figuras del Campeonato Nacional. Sin embargo, en las últimas horas, el central se ha visto envuelto en una polémica.

Y es que, en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, su compatriota Claudio Borghi -exjugador y exentrenador de Colo Colo y ‘La Roja’- exteriorizó su descontento por unas declaraciones del seleccionado nacional.

“Leí una declaración que me ofendió. Yo soy colocolino y un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo: ‘Da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno"”, contextualizó el ‘Bichi’.

Fue en ese entonces cuando el comentarista deportivo disparó contra Zaldivia y le enrostró su irregular pasado en el ‘Cacique’, donde no obtuvo la renovación de su contrato -tras siete años en el club-, lo que le permitió marcharse a la ‘U’.

“Yo como colocolino digo: ‘El estadio nuestro también estaba lleno’. No jugaste porque no sabías jugar y te sacaron. Esas acciones de besar camiseta, de decir ‘yo me muero acá’ y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estás”, cerró el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Cabe consignar que el zaguero central arribó al Centro Deportivo Azul en 2023.