Tras caer por 3-0 ante Argentina, La Roja comienza a sembrar más dudas que certezas en Eliminatorias Sudamericanas, sensación que abordó el periodista Rodrigo Sepúlveda en su canal de YouTube.

Realizando su análisis del compromiso en el mencionado espacio, el comunicador opinó que “esta es una selección con jerarquía cero, un equipo muy liviano lamentablemente”.

En esa línea, ‘Sepu’ fue enfático y exigió nuevos convocados, que desde su perspectiva, deben estar si o sí en La Roja.

“Si yo fuera Gareca, tendría a Aránguiz en la Selección, a Cabral (Luciano), a Pino, el de Iquique; a Marcelo Díaz, a Vidal (Arturo) lo llevo y a Medel (Gary) lo pongo. Les saco el jugo hasta cuando más pueda”, dijo.

Para Rodrigo Sepúlveda, además, “los jugadores que vienen a reemplazar a los supercracks de la Selección, no tienen ni un peso”.

“¿Son buenos jugadores? Sí. ¿Son extraordinarios? No. Vidal está jugando Libertadores, Medel está jugando con Boca; Aránguiz en La U, Díaz, es titular. Cabral por lo que hizo en Coquimbo, Pino para traer un nueve, ¿qué hizo Ben hoy día?”, reclamó.

Argumentando la falta de jerarquía en el representativo nacional, el rostro de Mega fue aún más lapidario.

“Es una Selección que no tiene nada. ¿A qué juega Chile hoy?, ¿Cuál es el real juego? Me da pena, se los dije hace mucho tiempo: para mí, esta generación no tiene nada que les permita compararse a la de Bravo, Isla, Mena… hoy no tenemos nada de ese nivel”, lamentó.