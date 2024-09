En pleno análisis de la dura derrota de La Roja ante Argentina, en Buenos Aires por las Eliminatorias al Mundial 2026, el exentrenador y actual comentarista Juvenal Olmos se lanzó con todo contra el plantel que dirige Ricardo Gareca.

Quien fuera DT del ‘Equipo de Todos’, de 2003 al 2005, fue tajante al señalar luego del 3-0 en el recinto de River Plate que “ninguno de estos jugadores podría haber sido titular en la Generación Dorada”.

“Chile no puede competir con Argentina en estos momentos porque la selección no tiene ni jugadores ni un sistema aprendido con el técnico. Para este tipo de rivales no te alcanza, ya que tienes que jugar un partido perfecto”, agregó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Incluso, el otrora DT de la UC, Unión Española, Newell’s Old Boys, Everton y Tiburones Rojos culpó al arquero Gabriel Arias de los últimos dos goles de la ‘albiceleste’.

“El primer gol es un golazo nada que hacer. Hay una triangulación, una pared, alguien que la deja pasar, define de maravilla y sí creo que el segundo y el tercero hay complicidad del portero”, dijo.

Además, Olmos recordó lo fundamental que fue Claudio Bravo en anteriores cruces con Argentina. “Esos partidos que competimos y que le ganamos a Argentina, el arquero, en ese caso Bravo, hizo partido perfecto y varios jugadores. Para jugar en este momento con el campeón del mundo no te puedes equivocar en nada”, indicó.

Quien se mostró de acuerdo con este último análisis fue Johnny Herrera, exguardameta de La Roja y símbolo de La U: “Comparto con el profesor que hubo responsabilidad de Arias en los goles”.